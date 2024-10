Reddit betont, dass diese neuen Regeln in Absprache mit Moderator:innen entwickelt wurden. Laura Nestler erklärte dazu, dass sie im Austausch mit dem Moderator:innen-Rat von Reddit stünde und deren Rückmeldungen breit gefächert seien. Viele Moderator:innen würden die Notwendigkeit der neuen Regeln verstehen, auch wenn sie sie nicht unbedingt befürworten.

The feedback that was very obvious was this will be interpreted as a punitive change. We’re going to move forward with it. We believe that it’s needed to keep communities accessible. That’s why we’re doing this.