Der Bundestag hat ein neues GWB-Digitalisierungsgesetz verabschiedet. Der Gesetzesentwurf der Bundesregierung, betitelt als „Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen für ein fokussiertes, proaktives und digitales Wettbewerbsrecht 4.0 und anderer wettbewerbsrechtlicher Bestimmungen“, wurde angenommen. Das Bundeskabinett hatte den vorliegenden Gesetzentwurf am 9. September 2020 beschlossen. Ziel des Gesetzes soll es laut Website des Deutschen Bundestags sein, „missbräuchlichem Verhalten von Unternehmen mit überragender, marktübergreifender Bedeutung für den Wettbewerb besser entgegenzuwirken“.

Auf der Website des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie wird der Gesetzesentwurf vorgestellt. Dort lassen sich auch drei Eckpfeiler für die Novellierung des Digitalisierungsgesetzes ausmachen. Zum einen soll die Missbrauchsaufsicht verschärft werden.

heißt es auf der Website. Das betrifft insbesondere Plattformen wie Facebook, Google oder Amazon. Sie sollen künftig bei der Anzeige von eigenen und Fremdangeboten die eigenen Produkte nicht mehr bevorzugen dürfen. Zum anderen sollen Nutzer:innen dank des Gesetzes einfacher mit ihren Daten von Plattformen zu anderen Anbietern migrieren können. Und das Bundeskartellamt soll schneller eingreifen können, um langjährige Verfahren – wie im Fall des Verfahrens der EU-Kommission gegen Google und das Google-Shopping-Angebot – zu vermeiden. Zum frühzeitigen Schutz des Wettbewerbs soll es künftig zügiger zu „einstweiligen Maßnahmen“ durch das Bundeskartellamt kommen können.

Schließlich sollen der Mittelstand und der Wettbewerb im Digitalraum insgesamt durch eine bessere Fusionskontrolle geschützt werden. Demnach sollen „Aufkäufe großer Unternehmen auch unterhalb der vorgesehenen Schwellenwerte“ jetzt genauer geprüft werden können. Auch die Rechtssicherheit bei der gemeinsamen Datennutzung soll gestärkt werden. Gegenüber der Tagesschau gab sich SPD-Politiker Falko Mohrs positiv, dass mit diesem Gesetz der Wettbewerb tatsächlich fairer gestaltet werden könne:

Wir gehen hier in eine Vorreiterrolle. Wir sind weltweit das erste Land, das so proaktiv gegen diese großen Plattformen vorgeht.

Der Kartellrechtsanwalt Dr. Axel Kallmayer erklärt OnlineMarketing.de, dass sich das Gesetz nicht nur auf Big-Tech-Unternehmen auswirken wird:

Der Gesetzgeber hat sich entschieden, die Marktmacht großer Digitalkonzerne stärker zu kontrollieren und als Instrument soll ein modernisiertes Kartellrecht dienen. Beides ist grundsätzlich sinnvoll, da der Wettbewerb nicht nur in der Old Economy, sondern auch in der immer wichtiger werdenden Digitalwirtschaft geschützt werden sollte. Die Vorschriften werden aber nicht nur für Big Tech wie Google und Amazon gelten, sondern auch für kleinere Unternehmen und die Realwirtschaft. Auch dort gibt es wichtige Plattformen und Datenschätze. Es wird spannend sein zu sehen, welche Pflichten und Möglichkeiten die neuen Regeln hier schaffen werden.