Unter den Top 200 der populärsten Passwörter aus dem Jahr 2020 finden sich auch zahlreiche Vornamen wie „daniel“, „michael“ oder „michelle“. Außerdem haben Nutzer:innen häufig Wörter eingesetzt, die auf Liebesbeziehungen hindeuten. Dazu zählen „ichliebedich“ oder „iloveyou“, das es immerhin auf Platz zwölf schafft. Hacker knackten das Passwort „iloveyou“ über 1,6 Millionen Mal.

Die Passwörter „schalke04“, „bayern“ oder „dortmund“ erfreuen sich ebenfalls großer Beliebtheit. Hinweise auf Geräte – „apple“ oder „samsung“ – sowie auf Serien wie „pokemon“ oder „naruto“ sind zudem häufig vertreten. Neben diversen Zahlenkombinationen, die beliebt sind – darunter auch „0000“ oder „111111“ – schrammt das Passwort „dragon“ auf Platz elf nur knapp an der Top Ten vorbei. Auf all diese Passwörter sollten User aber eigentlich verzichten. Chad Hammond, Cybersecurity-Experte von NordPass, warnt:

Die Auswertung von NordPass zeigt, wie wenig der Datenschutz in Sachen Passwortgenerierung bisher Einzug gehalten zu haben scheint. Dabei ist klar: Nutzer:innen sollten ihre Passwörter überarbeiten, um ihre eigenen Daten zu sichern. Robert E.G. Beens erklärt:

Wie können wir uns also besser schützen? Wir müssen unsere Privatsphäre in die eigene Hand nehmen. Angefangen bei der Wahl eines starken Passwortes: Nicht zu kurz, möglichst viele Zeichenklassen, also Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen, idealerweise kombiniert mit Zwei-Faktor-Authentifizierung. Ratsam ist auch ein vertrauensvoller Passwortmanager. Wir sollten aber auch bedenken, dass jedes Mal, wenn wir ein Nutzerkonto – und somit ein Passwort – erstellen, wir unsere persönlichen Daten einem Unternehmen anvertrauen. Das bedeutet, dass dort Informationen über uns gesammelt und in einem Profil zusammengetragen werden.