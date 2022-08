Walmart erwägt eigenen Streaming-Dienst

Immer wieder hat Walmart in den letzten Jahren Vorstöße in die Unterhaltungsbranche gewagt. Jetzt könnten sich die gesammelten Erfahrungen auszahlen – die New York Times berichtet, dass der Retail-Primus in den letzten Wochen Gespräche mit Paramount, Disney und Comcast geführt hat, um einen Streaming Service in das bereits bestehende Mitgliederprogramm zu integrieren.