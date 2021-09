Ganze 7.000 TikTok-Nutzer:innen wurden befragt, ob sie die Zeit, die sie in der App verbringen, als „well spent“ einstufen würden. Die Plattform erstellte die Analyse gemeinsam mit dem Marktforschungsunternehmen Kantar. Das Ergebnis der Studie zum User-Verhalten: Nutzer:innen fühlen sich durch den Content auf TikTok extrem gut unterhalten. Die Trend-App selbst erklärt:

They come to TikTok for the community, stay for the creativity, and leave feeling happy and inspired. People love the positive experience that our platform provides, so they scroll longer and dive deeper.

Das Ergebnis ist nicht überraschend. Denn durch die Coronapandemie konnte die App einen enormen Anstieg der Zeit, die die Nutzer:innen in der App verbringen, verzeichnen. TikToks Funktionsweise – ein nie endender Strom an Videos – und der Algorithmus sorgten ebenfalls dafür, dass die User mehr Zeit auf der Plattform verbrachten.

Ein weiteres Ergebnis, das so nicht zu erwarten war, ist, dass TikTok andere Medienformate wie Fernsehsendungen, Podcasts oder andere Streaming-Dienste ersetzt. Überraschend ist das, da viele Menschen mittlerweile zum Second Screening neigen. Das heißt, dass viele Medienkonsument:innen beispielsweise vor dem Fernseher sitzen und gleichzeitig durch einen Social Media Feed scrollen. TikTok scheint hier aber andere Medien zu verdrängen.

Aus der Studie zum User-Verhalten können natürlich auch Brands neue Erkenntnisse für ihre TikTok-Strategie ableiten. Die Social App schreibt:

It’s no secret that TikTok is a lot of fun. Users find a constant stream of joyful entertainment, liberating creativity, and endless inspiration that’s tailored just for them. It’s a positive experience that primes people to join in the fun and take action — and for brands, TikTok’s proactive population can have a huge effect.