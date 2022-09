Schon seit lange Zeit investiert Google in verschiedene Aspekte der Spielebranche und unterstützt Entwickler:innen, Gaming Apps auf Google Play und Google Play Games zu erstellen und zu vertreiben. Vor etwa zwei Jahren hat Google mit Stadia sogar einen Streaming-Dienst für Games vorgestellt, bei dem an einem Ort alle Spiele mit jeglichem Gerät gespielt werden können.

Die hierfür entwickelte Cloud-Streaming-Technologie bietet ein immersives Gameplay in großem Maßstab. Denn anders als Twitch, das vorrangig für Live Streaming von Gaming genutzt wird, wollte Stadia umfassender sein und deutlich mehr Leute ansprechen. Die cloudbasierte Plattform ermöglicht es, jegliche AAA Games unmittelbar über das vorhandene Gerät zu spielen, mit dem auf Stadia zugegriffen wird. Creator von Gaming-Videos erreichen überdies auf Googles Streaming-Plattform YouTube durch Videos, Live Streaming und Shorts Zuschauer:innen weltweit.

Der vielversprechende Ansatz von Stadia hat jedoch nicht die erwartete Anziehungskraft erlangt. Daher wird der Suchmaschinenkonzern den Streaming-Dienst einstellen. Google erklärt in der Ankündigung:

We’re grateful to the dedicated Stadia players that have been with us from the start. We will be refunding all Stadia hardware purchases made through the Google Store, and all game and add-on content purchases made through the Stadia store.