Social Media hat nicht nur durch die Pandemie einen hohen Stellenwert im Leben der Menschen eingenommen. Schon zuvor wuchsen die sozialen Netzwerke stark und die Zeit, die die Nutzer:innen in ihnen verbringen, stieg rapide. User bleiben über die Plattformen mit ihren Freund:innen und Familien in Kontakt, holen sich mannigfaltige Inspirationen – sei es Shopping, Fashion oder Food – und verfolgen das Leben prominenter Nutzer:innen. Kein Wunder also, dass nicht nur Influencer, sondern auch Schauspieler:innen, Politiker:innen, Sportler:inen und Musiker:innen zu echten Social Media Stars geworden sind. Doch welche Influencer sind auf Facebook, Twitter, Instagram und Co. am erfolgreichsten?

Visual Capitalist hat sich dieser Frage gewidmet und untersucht, welche 50 Influencer auf sämtlichen Social-Media-Plattformen zusammengenommen am erfolgreichsten sind. Der Publisher erklärt:

We parsed through hundreds of the most-followed accounts on multiple platforms to narrow down the top influencers across social media as of April 2021.

Sources include trackers of the most followers on Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, Twitch, and TikTok, verified directly on site […].