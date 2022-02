YouTube hat unter den Channels der Plattform diejenigen ausgewählt, die in 2021 für einen positiven Wandel verantwortlich waren und sind. Das sind die zehn Gewinner:innen des Channel Changers Awards 2021 von YouTube.

Was für Inhalte sind auf YouTube zu finden? So gut wie alle, die man sich vorstellen kann. DIYs, süße Tiere, Pranks und Lehrreiches, aber auch Fehlinformationen, Gewalt und anderer unerwünschter Content, gegen den YouTube versucht vorzugehen. Um die Creator, die positive Inhalte teilen, zu unterstützen, werden diese nun von YouTube ins Rampenlicht gestellt. Die zehn Gewinner:innen der Auszeichnung „Channel Changers of 2021“ stehen fest. Wir stellen sie im Folgenden vor.

In #RealtalkTuesdays und ihren anderen Videos teilt MostlySane Inhalte zu Themen Mental Health oder dem Klimawandel und erhöht die Awareness rund um diese Bereiche auf unterhaltsame Weise.

Für ZHC ist alles eine Leinwand. Bemalte Krankenhausflure, iPhones, Schulen, Häuser und vieles mehr: Während die Kunst ein Teil der Videos ist, besteht der andere daraus, Menschen ein Geschenk zu machen. So werden die bemalten Gegenstände am Ende an andere verschenkt.

Lil Nas X ist 2018 durch seinen Song „Old Town Road“ bekanntgeworden und ist seitdem nicht nur ein bekannter Künstler, sondern auch eine starke Repräsentation für die LGBTQ Community.

Auch auf Victoria Volkovas Kanal geht es um Gender Identity, Transgender Rights, Therapie und Mental Health. In Storytimes macht sie ihr Make-up und spricht über diese wichtigen Themen.

Eugene Lee Yang ist Creator der Dokumentation „We Need To Talk About Anti-Asian Hate“, die das Thema für viele erstmals ins Bewusstsein rief.

Die beiden Creator haben das Projekt #TeamSeas gestartet und damit geholfen, 30 Millionen Pfund Müll aus den Weltmeeren zu sammeln. Dafür gewinnen auch sie YouTubes Award.

Die YouTuberin Lucy Edwards ist blind und teilt in ihren Videos Alltagssituationen (zum Beispiel wie sie Make-up aufträgt oder Matheaufgaben rechnet) und spricht in ernsteren Videos darüber, wie man einen Guide Dog bekommt oder über ihre Karriere als blinde Person.

Der Channel von Felipe Castanhari steht für Infotainment. Mit Videos zu Themen wie dem Klimawandel, Rassismus, Erderwärmung und vielen mehr bildet er seine Zuschauer:innen auf unterhaltsame Weise weiter.

In 2021 wandten sich viele User an YouTube für Ablenkung und Unterhaltung. Und The Onyx Family hat regelmäßig abgeliefert. Doch auch ernstere Themen wurden am Esstisch mit dem Video „Nikole Hannah-Jones Talks The 1619 Project“ angeschnitten, das viele dazu gebracht hat, zu hinterfragen, wie Geschichte an Schulen gelehrt wird und die Gedanken vieler zu Themen wie Racial Justice, Mental Health und Politik angestoßen.