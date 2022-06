Sie gilt als rechte Hand Mark Zuckerbergs, doch nun verlässt Sheryl Sandberg den Meta-Konzern. Ihr Nachfolger als COO ist bereits bekannt.

Sie sei gar nicht auf der Suche nach einem neuen Job gewesen, als sie Meta CEO Mark Zuckerberg traf. Das erklärt Sheryl Sandberg zu Beginn ihres Facebook Posts, in dem sie verkündet, dass sie den Konzern Meta nun verlassen wird – nach 14 Jahren. Die COO betont, sie habe eigentlich nur fünf Jahre bei Facebook (heute Meta) bleiben wollen, als sie 2008 für das Unternehmen zu arbeiten begann. Sandberg sagt:

Sitting by Mark’s side for these 14 years has been the honor and privilege of a lifetime. Mark is a true visionary and a caring leader. He sometimes says that we grew up together, and we have.

Sandberg verhalf Meta zu großem Wachstum – heute nutzen Milliarden Menschen die Dienste und Plattformen

Als sie startete, sei Facebook noch ein kleines Startup gewesen – inzwischen nutzen weit über drei Milliarden User die verschiedenen Plattformen des Meta-Konzerns.

It’s because of this team – past and present – that more than three billion people use our products to keep in touch and share their experiences. More than 200 million businesses use them to create virtual storefronts, communicate with customers, and grow. Billions of dollars have been raised for causes people believe in,

so Sandberg weiter. Nun endet mit ihrem Abgang eine Ära bei Meta. Künftig wolle sie sich vornehmlich ihrer Stiftung und der Wohltätigkeitsarbeit widmen, insbesondere im Einsatz für die Rechte von Frauen.

Der Publisher The Guardian zitiert die renommierte Insider Intelligence-Analystin Debra Williamson, die sich zu Sheryl Sandbergs Einfluss in der Tech-Branche äußert:

There have been plenty of controversies surrounding Meta, but from a purely business standpoint, what she built at Facebook is pretty powerful, and will go down in the history books.

Als Nachfolger von Sheryl Sandberg in der Rolle des COO bei Meta steht Javier Olivan in den Startlöchern. Er ist aktuell Chief Growth Officer und bereits seit 2007 für Meta tätig. Laut CNBC war er eine der treibenden Kräfte hinter der Übernahme von WhatsApp, die sich als so zukunftsorientiert wie lukrativ erwies.

Metas neuer COO, Javier Olivan, © Meta

