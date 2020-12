Google hat seinen Shopping Gift Guide aktualisiert und hilft mit Geschenken - die als Produkte in Search im Trend liegen - dabei, Ideen für verschiedene Personen zu finden.

Du bist noch auf der Suche nach dem richtigen Geschenk zu Weihnachten? Eine Inspirationsquelle bietet Google. Die im vergangenen Jahr schon veröffentlichten „Shopping 100 Trends“ wurden überholt und ein neuer Shopping Gift Guide wurde veröffentlicht. Dieser präsentiert nicht nur die 100 aktuell trendigsten Geschenke, sondern sortiert die Ideen auch nach groben Charaktertypen. Die Tipps haben für Interessierte aus Europa möglicherweise aber einen Haken.

Search Trends als Basis für die 100 Geschenketipps

Die Geschenkideen, die Google für User im Guide präsentiert, basieren auf der Popularität von Produkten, die in der Google-Suche steigt. Allerdings hat Google hierfür Daten aus den USA zurate gezogen. Daher dürften einige Produkte, die dort beliebter sind als etwa in Europa, weniger Anklang finden. Vielleicht sind auch spannende Produkte aus Europa, die in den USA gar nicht in Erscheinung treten, nicht dabei.

Trotzdem liefert der Shopping Gift Guide einige gute Ideen für die Weihnachtseinkäufe. Googles VP Aparna Chennapragada erklärt auf dem Blog:

We’ve identified trending product categories over the past few months, and translated them into gift lists for the people in your life.

So können User Tipps für Menschen mit verschiedenen Interessen anschauen. Google unterteilt seine Top 100 Trend-Geschenke nach sieben Kategorien:

Küchenchef

Athlet

Techie

Dekorateur

Wellness Guru

Gamer

Kids

Verschiedene Geschenkideen für verschiedene Interessen, © Google

Beispielsweise sind die Suchanfragen nach Kochgeschirr im vergangenen Jahr um 34 Prozent gestiegen (in den USA). Demenstprechend stellt Google für Interessierte hier Produkte wie Tassen von Rae Dunn oder Charcuterie Boards vor. Für Techies sind Produkte wie die Apple Watch, das eigene Pixel 5 oder der Amazon Echo Dot ebenso in der Auswahl wie eine Sonos Soundbar oder ein Samsung-Fernseher. Da die Suchen nach Monitoren und Headsets mit Mikrofonen in den USA im vergangenen Jahr um 450 Prozent angesteigen sind, sind auch solche Produkte zu finden.

Die Kids-Rubrik wiederum hält das Barbie-Traumhaus, einen Harry-Potter-Zauberstab, die Hot Wheels Ultimate Garage oder Legos Super Mario Adventures bereit. Um zwölf Prozent stiegen die Suchanfragen für Spielzeuge (in den USA bezogen auf die vergangenen zwölf Monate).

Google Shopping Gift Guide für Kids, © Google

Wer über Googles Shopping Gift Guide ein passendes Geschenk findet, kann über diverse Suchmaschinen oder E-Commerce-Plattformen auf die Suche nach einem geeigneten Händler gehen. Doch Google selbst bietet Preisvergleiche und das schnelle Auffinden von Läden oder Online Shops in der Suche. Und wer sich lieber noch etwas mehr informieren möchte, kann natürlich auch auf YouTube Produkttests oder -vorstellungen nachverfolgen. Auch die Bewertungen einzelner Produkte könnten User beeinflussen.

Vielleicht findest du auch etwas Inspiration in Googles Shopping Gift Guide – hier kannst du ihn einsehen. Allerdings ist dieser nicht mehr als eine Trend-Vorstellung, die die kreative Geschenkerstellung und die sinnvolle Suche nach dem passenden Präsent für liebe Menschen, denen du etwas schenken möchtest, nicht ersetzen kann. Einen Anstoß kann die Liste womöglich aber dennoch geben.