Facebook hat angekündigt, in naher Zukunft einen Test durchzuführen, welcher Advertisern eine erweiterte Möglichkeit der Themeneingrenzung gibt. Der Test betreffe eine kleine Gruppe von Werbetreibenden, die im Rahmen des Tests entscheiden können, neben welchen Themenbereichen ihre Ads künftig nicht mehr angezeigt werden.

Mithilfe der neuen Funktion können Brands unpassende Kategorien ausschließen, was eine bessere Brand Suitability gewährleisten soll. Ein Advertiser könnte somit beispielsweise vermeiden, dass eine Werbung für Kinderspielzeug neben Content einer Krimi-Show angezeigt wird, wie Facebook erklärt:

We are planning to test a solution that will allow an advertiser to select a topic, like Crime and Tragedy. That selection would help define how we’ll show the ad on Facebook, including News Feed. For example, a children’s toy company may want to avoid content related to a new crime show, so they could select the “Crime and Tragedy” topic.