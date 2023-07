Entdecken mit dem Whitepaper von Yext das volle Potenzial von Apple Business Connect und biete deinen Kund:innen einen mühelosen Zugang zu deinen wichtigsten Unternehmensinformationen. Jetzt kostenlosen Download sichern! [Anzeige]

In Deutschland stammen alle fünf der meistverkauften Smartphones des Jahres aus dem Hause Apple, so ein Report des Marktforschungsunternehmens Counterpoint Research. Und auch weltweit ist die Tendenz der iPhone-Nutzung laut Yext steigend. Für Unternehmen ist es somit sehr vorteilhaft, Teil des Apple-Ökosystems zu sein, beispielsweise im Kontext von Apple Maps.

Apple Maps ist eine der bekanntesten Plattformen für die Suche und Navigation weltweit. Für Unternehmen, die Kund:innen von überall aus schnell die wichtigsten Informationen bieten möchten, ist es wichtig, zu verstehen, wie das dort integrierte Feature Apple Business Connect optimal genutzt werden kann, welches erst im Januar dieses Jahres eingeführt wurde. Mit dem Service ist es möglich, Standorte auf Apple Maps und im gesamten Apple-Ökosystem hinzuzufügen und zu verwalten, Betriebszeiten und Standorte zu aktualisieren, Referenzen zu veröffentlichen und vieles mehr. Und Yext weiß: Für Unternehmen, die zunehmend von digitalen Kanälen abhängig sind, kann die Genauigkeit und Aktualität dieser Informationen oft den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg bedeuten.

Apple Business Connect in Apple Maps, © Apple (mit einem Klick aufs Bild gelangst du zu einer größeren Ansicht)

Der Einstieg in Apple Business Connect ist einfach, doch für nachhaltigen Erfolg benötigst du eine passende Strategie für Apples Pendant zum Google Business Profile (ehemals Google My Business). Wenn du dich mit den Best Practices vertraut machst und diese befolgst, kannst du von vielen Vorteilen profitieren. Egal, ob du deinen Geschäftseintrag zum ersten Mal hinzufügen möchtest oder nach bewährten Methoden für die Verwaltung von bestehenden Einträgen suchst – in diesem Leitfaden wirst du fündig!

Direkt zum kostenfreien Whitepaper

In dem Yext-Leitfaden erfährst du:

Wie du dein Apple Business Connect-Konto einrichtest

Die Vorteile der Übertragung deines Apple Business Connect-Kontos an Yext oder eine:n Drittanbieter:in

Wie du deine Apple Listings optimieren kannst

Warum die Verwaltung deiner Informationen im gesamten Apple-Ökosystem mit Yext eine erfolgreiche Kombination ist

