Ein Vorteil des Online Marketings? Alles ist messbar – egal ob Klicks, Views oder Conversion. Das kannst du für dein Video Marketing nutzen und mithilfe dieser detaillierten Daten deine Strategie optimieren. Wie das in drei ganz einfachen Schritten geht, liest du in dem Whitepaper von how2. [Anzeige]

Videos erhöhen die Verweildauer auf der eigenen Website und fördern so auch das Google Ranking. Mit einem Clip auf der eigenen Website wächst die Conversion Rate um 80 Prozent. Ganze 90 Prozent der Kund:innen geben an, dass Produkvideos Ihre Kaufentscheidung positiv beeinflussen – die Relevanz von Video Marketing leugnet heute niemand mehr. Die Expert:innen der how2 AG, einer Agentur für Video Content Marketing, zeigen dir in dem Whitepaper „Mit Daten zum erfolgreichen Video Marketing“ in drei einfachen Schritten, wie du deine Video-Marketing-Strategie auf das nächste Level hebst.

In drei einfachen Schritten zum erfolgreichen Video Marketing

In dem Whitepaper der how2 AG bekommst du nicht nur praxisnahe Tipps für dein Video Marketing, sondern wirst auch Schritt für Schritt durch die Planung, Umsetzung und Optimierung deiner Kampagne geführt. Egal ob du bereits ein Video-Marketing-Profi bist oder noch ganz am Anfang deiner Kampagnenplanung stehst: In dem Whitepaper erhältst du wertvolle Tipps, die dir deine Arbeit künftig erheblich erleichtern werden.

Gespickt mit anschaulichen Grafiken wird in dem Whitepaper in drei Schritten die Planung einer effektiven Video-Marketing-Strategie erklärt, © how2 AG

In den drei Kapiteln „Marketing-Ziele, KPI und Zielgruppen“, „Plattformen und Analyse Tools“ sowie „Auswerten und Optimieren“ bekommst du übersichtlich und gut verständlich erklärt, wie du deinem Video Marketing einen Push verleihst und welche entscheidende Rolle Daten dabei spielen. Neugierig geworden? Dann sichere dir jetzt kostenfrei das Whitepaper der how2 AG.

