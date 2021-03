Meltwater hat gemeinsam mit Harvard Business Review Analytic Services datenbasiert Strategien für Brands ermittelt, um Tools, Ressourcen und Potentiale in sozialen Medien effektiv einsetzen zu können. [Anzeige]

Social Media sind als Kanäle zum Branding, zur Vermarktung und zum Community Management längst zum heiligen Gral erklärt worden – und durch die Coronapandemie und das offline verordnete Social Distancing wird dieser Eindruck noch verstärkt. Wertvolles Engagement in den sozialen Medien kann für Brands der Schlüssel zum Erfolg sein. Doch dazu braucht es jetzt eine feinjustierte Strategie, sodass sich ein Investment in entsprechende Kanäle vollends auszahlen kann. Meltwater hat sich für das Whitepaper „A Blueprint to Help Companies Fully Capitalize on Social Media Investments“ die Unterstützung der Harvard Business Review Analytic Services gesichert. Darin werden Wege aufgezeigt, wie Unternehmen von einer einfachen Brand-Building-Struktur dahin gelangen, das volle Potential sozialer Medien auszuschöpfen und einen starken ROI zu generieren.

Direkt zum Download

Blaupause für optimales Social Media Investment: Die Nutzung entspricht oft nicht der Vorstellung vom Potential sozialer Medien

Über soziale Medien haben Brands Zugang zu Millionen, ja potentiell zu Milliarden von Nutzer:innen, die aktiv auf dem Medium zum Engagement bereit sind. Das ist für Marken auch deshalb verlockend, weil die einzelnen User-Segmente identifiziert und User-Profile sowie -Interaktionen getrackt werden können. Darüber hinaus ist das Feld stetig im Wachsen begriffen, liefert immer mehr Interaktions- oder Social Commerce Features. Demnach ist das Vertrauen von Marketing-Verantwortlichen in die Effektivität von sozialen Medien hinsichtlich ihrer Markenziele groß.

Das Vertrauen in Social Media ist groß, © Meltwater

Doch trotz teils großer Investments liegen oft Welten zwischen Anspruch – der an den großen Potentialen der Kanäle ausgerichtet wird – und Wirklichkeit in der Social-Media-Strategie.

I don’t think social media can ever quite live up to the extremely high expectations that everyone puts on it,

zitiert das Paper Stephen Reiff, Head of Global Strategy and Corporate Communications bei MoneyGram International. Um diese Lücke aber bestmöglich zu schließen, liefert Meltwater im Whitepaper konkrete Ansätze, wie realistische Erwartungshaltungen an effektive Kampagnen geschaffen und wie Daten und Analysen für die Einschätzung von tatsächlichen Nutzer:inneninteressen eingesetzt werden können. Dabei wird auch thematisiert, wie wichtig es ist, passende Tools nicht nur zu identifizieren, sondern diese auch zielorientiert nutzen zu lernen.

Erfahre alle detaillierten Strategieansätze – von ausgeweiteten Metriken und einer neuen Perspektivierung bis hin zum Ausbau der kund:innenbezogenen Reichweite – mit den dazugehörigen Erkenntnissen aus der fundierten Forschung im Whitepaper. Mithilfe der Aussagen, Grafiken und übersichtlichen How-to Insights kannst du insbesondere den ROI deiner Social Media Investments effektiv optimieren – und langfristig einträgliche Engagement-Beziehungen zum immer weiter wachsenden Social-Publikum aufbauen.

Lade dir jetzt das Paper herunter, um dich und dein Unternehmen direkt für die nächsten Schritte vorzubereiten.

Downloade jetzt: „A Blueprint to Help Companies Fully Capitalize on Social Media Investments“