Die zwei Gruppen, die ein Unternehmen zufriedenstellen muss, sind die Angestellten und die Kund:innen. In zwei Whitepapern von Qualtrics erfährst du aktuelle Trends in der Customer und Consumer Experience.

Welche Personengruppen sollte ein Unternehmen am besten kennen? Zum einen natürlich die Kund:innen, die Zielgruppe, die mit Produkten und Werbung angesprochen werden soll. Zum anderen jedoch auch die Arbeitnehmer:innen, denn diese halten das Unternehmen am laufen und verbessern es. Um diese zwei Gruppen besser kennenzulernen und ihre jeweilige Experience zu verbessern, hat Qualtrics in zwei separaten Whitepapern Trends für 2022 in der Customer Experience wie auch in der Employee Experience identifiziert.

Konsumtrends: Alles für die Kund:innen

Über 1.000 Konsument:innen wurden für das Whitepaper „Konsumtrends Deutschland 2022 – Das sollten Sie über Ihre Kunden wissen“ zu ihren Erfahrungen mit Unternehmen befragt. Neben aktuellen Erkenntnissen rund um die Customer Experience erfährst du in dem Whitepaper auch, auf welche zentralen Bereiche Unternehmen sich 2022 konzentrieren sollten. Das Ziel besteht weiterhin darin, neue Kund:innen zu gewinnen und bestehende zu halten, während man sich gleichzeitig von der Konkurrenz abhebt. Doch die Voraussetzungen und Anforderungen dafür haben sich geändert. Im Whitepaper erhältst du alle Insights, die du brauchst, um für die Zukunft gerüstet zu sein.

Jetzt „Konsumtrends Deutschland 2022" downloaden

Verbessere die Employee Experience in deinem Unternehmen

Als Grundlage für das Whitepaper „Employee Experience 2022 – 4 Dinge, die Sie über Ihre Mitarbeiter wissen sollten“ hat das Team von Qualtrics sich mit über 600 Vollzeitkräften unterhalten. Dabei ging es vor allem darum, wie sich ihrer Meinung nach die Employee Experience in 2021 verändert hat. Mit dem Fokus auf einzelne Bereiche können Arbeitgeber:innen in 2022 bereits eine große Wirkung erzielen. Welche das sind und wie sich HR-Abteilungen, Teamleiter:innen und Führungskräfte den anstehenden Herausforderungen stellen können, erfährst du im Whitepaper.

Jetzt „Employee Experience 2022" downloaden