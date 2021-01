Warum verschlechtert sich der Ruf von Affiliate Marketing? Und welche Rolle spielt Partner Marketing dabei? Lade dir jetzt das Whitepaper mit den Antworten herunter. [Anzeige]

Das Affiliate Marketing ist in den letzten Jahren teilweise etwas in Verruf geraten. Daher wirft das Team von Ingenious Technologies in ihrem Whitepaper einen kritischen Blick auf den Affiliate-Markt und analysiert die derzeitige Situation eingängig. Anschließend werden praxisnahe Lösungsvorschläge gegeben, wie Unternehmen sich durch Hybrides Partner Marketing langfristig besser positionieren. Denn Partner Marketing ist – richtig angewendet – für das Wachstum eines Unternehmens notwendig.

„Ein kritischer Blick auf den Affiliate-Markt: Warum Partner Marketing für das Wachstum notwendig ist“

Wo liegen die Hauptprobleme des Affiliate-Marketing-Markts? Warum sind Content Partner unzufrieden? Und warum spielt Last-click heute noch eine Rolle? Tatsächlich liegen die Probleme des Markts oft in der mangelnden Kontrolle, die Marken über ihre Partner:innen haben, sowie in der mangelnden Ausbildung oder Motivation, Daten zu priorisieren und fair zuzuordnen. Hier setzt das Whitepaper direkt mit Lösungsvorschlägen an und erklärt, was jedes einzelne Team tun kann. Außerdem geht das Whitepaper ausführlich darauf ein, welche Maßnahmen eine Organisation als Ganzes ergreifen kann.

