Du möchtest dein Social Media Game verbessern und bist unsicher, wo du ansetzen kannst? Lade dir jetzt die umfangreiche Studie von Agorapulse herunter, für die 220.000 Social Posts auf ihre Performance untersucht wurden. [Anzeige]

Weltweit zählen 4,5 Milliarden Menschen zu den aktiven Social-Media-Nutzer:innen. Diese zu erreichen, ist das große Ziel von Advertisern, Marketern und Social Media Managern. Mittlerweile kann Social Media zudem als einer der Grundpfeiler für Umsatz verstanden werden. Kein Wunder, dass Informationen darüber, welcher Content gut ankommt und welche Plattform sowie welcher Posting-Zeitpunkt für die eigene Strategie am sinnvollsten ist, stark nachgefragt sind.

Analyse von 220.000 Social Posts zeigt ideale Posting-Zeitpunkte und mehr auf

Genau diese Informationen liefert eine kürzlich von Agorapulse durchgeführte Studie. Dafür wurden 220.000 Posts – die im DACH-Raum zwischen Juni und September 2021 veröffentlicht wurden – analysiert. Ein Key Learning aus der Analyse ist, dass die Meta-Plattform Instagram Unternehmen mit einer höheren Interaktionsrate lockt als bei Facebook, Twitter und LinkedIn.

Praxistipps, um 2022 zu deinem Social-Media-Jahr zu machen

Die Ergebnisse der Studie geben Aufschluss über diverse Stellschrauben deiner Social-Media-Strategie und geben hilfreiche Takeaways mit auf den Weg. Denn Auswertungen allein helfen dir nicht weiter, um deine Strategie an 2022 anzupassen. Mit den Tipps von Agorapulse bist du jedoch ideal vorbereitet und kannst die in-depth Ergebnisse nutzen, um deine Strategie zurechtzuschneidern. Wusstest du zum Beispiel, dass Interaktionen am Wochenende deutlich höher sind als unter der Woche, die meisten Brands an Samstagen und Sonntagen jedoch nicht posten? Ungenutztes Potential, das du dank der Analyse nicht mehr übersiehst.

Du erhältst Insights zu Posts auf Facebook, Instagram, LinkedIn und Twitter. Lade dir jetzt den ganzen Report herunter und bereite dich auf dein Social-Media-Jahr 2022 vor!

Jetzt herunterladen