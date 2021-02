Das In-Game Advertising könnte 2021 neue Höhen erreichen. Bereite dich jetzt vor und erweitere dein Wissen über Mobile Marketing. [Anzeige]

Everybody is a Gamer: Das ist die starke Aussage von Spieleentwickler und Publisher Gameloft. Und wer spielt nicht ab und zu oder immer häufiger Online Spiele auch auf Mobile? Ob nun neue Welten erschaffen werden, Wissen in Quizzes getestet, oder das eigenen Können in E-Sports-Wettkämpfen gestärkt wird, nahezu jede:r spielt gerne Online-Spiele. Die Zielgruppe dieser Spieler:innen zu erreichen, ist das Ziel vieler Advertiser im Mobile Marketing. Das In-Game Advertising hat sich demnach längst als fester Bestandteil integrierter Kommunikationskonzepte etabliert.

Die Vorteile:

Rasant steigende Nutzungszahlen

Intensives Engagement der Spieler und Spielerinnen

Hochwertige Premiumangebote für die Markeninszenierung

Harte Leistungswerte

Überzeugende ROIs

Direkt zum Download

Jahr für Jahr verzeichnet die Branche neue Nutzer:innenzuwächse. Doch auch der wirtschaftliche Umsatz steigt. Werbebotschaften können in In-Game-Werbung ideal untergebracht werden und Nutzer:innen zum perfekten Zeitpunkt erreichen: Wenn sie entspannt und positiv eingestellt sind. Mobile und In-Game Advertising bieten besonders wirksame Möglichkeiten der Interaktion der User mit der Botschaft der Anzeigenkund:innen. Im Whitepaper „Manual for In-Game Advertising“ von Gameloft bekommst du eine Anleitung und viel relevantes Hintergrundwissen zu diesem Thema an die Hand.

Die Zielgruppe direkt und authentisch erreichen

Gameloft for brands konzipiert für Kunden einzigartige Spielerfahrungen In-Game, und verknüpft so die Spieler und Spielerinnen mit den Unternehmen und Brands. Werben im Gaming-Umfeld bietet Kund:innen und Kooperationspartner:innen die Möglichkeit, sich inhaltlich stimmig und aufmerksamkeitsstark zu präsentieren – und das in einer Gruppe einkommensstarker User aller Altersgruppen. Im Whitepaper von Gameloft lernst du, welche Zielgruppe sich über Mobile In-Game Advertising erreichen lässt, welche Möglichkeiten es für Advertiser gibt, wie die Mediaplanung und Best Cases aussehen können.

Lade dir das Whitepaper jetzt kostenlos herunter