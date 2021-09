Social Commerce ist eines der Top-Themen derzeit. Du möchtest die Potentiale der Branche für dich und dein Business nutzen? Im Whitepaper von Productsup erhältst du nützliche Tipps und Starthinweise für alle relevanten Plattformen. [Anzeige]

Dass Social Commerce einer der Trends des aktuellen und kommenden Jahres ist, ist lange kein Geheimnis mehr. So gut wie jedes Unternehmen versucht auch über Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat oder Pinterest Produkte zu verkaufen. Und das aus gutem Grund: Nach Angaben von McKinsey wuchs der US-amerikanische E-Commerce-Markt im ersten Quartal 2020 so stark wie im gesamten Jahrzehnt davor.

Mit der richtigen Umsetzung zum gewünschten Umsatzziel

Doch wie erfolgreich sind Unternehmen bisher in ihrer Umsetzung? Ein neuer Guide von Productsup zeigt, wie du die aktuellen Möglichkeiten des Social Commerce ideal für dein Business nutzen kannst. Du erhältst Tipps für den idealen Einstieg und erfährst, wie die Productsup-Plattform dabei helfen kann, sich in der zunehmend komplexen Einzelhandelslandschaft zurechtzufinden.

Plattform für Plattform führt der Guide dich durch den Status quo des Social Commerce. Welche Plattform ist die richtige für mich? Wie gelingt der Einstieg auf der jeweiligen Wunschplattform? Welche Ad-Optionen gibt es? Diese und weitere Fragen werden beantwortet. Du möchtest endlich auch über Social Media verkaufen oder deinen Umsatz erhöhen? Dann lade dir jetzt das Whitepaper von Productsup herunter. Als Extra erhältst du in dem Guide fünf Tipps zur Umsetzung von Social Commerce, um dein Umsatzziel zu erreichen.

Denn bevor du dich in das Social-Commerce-Abenteuer stürzt, solltest du für deine Marke eine klare Strategie ausarbeiten. Auch hier gibt der Guide eine Anleitung. Du erfährst, wie du deine Zielgruppe kennenlernst, richtig mit Influencern kommunizierst und deine Inhalte an die jeweilige Plattform anpasst. Schließlich passt nicht jedes Format in jede App. Nach der Lektüre steht deinem erfolgreichen Start zum Verkaufen über Social Media nichts mehr im Weg.

