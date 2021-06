Du willst auf der Trend-Plattform durchstarten und das am liebsten mit einer Influencer-Kooperation? Dann erfährst du im Whitepaper von IROIN alles, was du für einen erfolgreichen Start auf TikTok brauchst. [Anzeige]

Wie erreichen Unternehmen heute am besten die Generation Z? Dieser Frage widmen sich momentan viele Kommunikationsverantwortliche. Die Antwort ist häufig so einfach wie einleuchtend: Über TikTok. Die Trend-App ist bei Konsument:innen, die nach 1996 geboren sind, zu einer primären Quelle für Shopping-Inspirationen, Entertainment oder Fashion-Recherche geworden. Das Problem: Der Umgang mit der Plattform ist für Advertiser bei weitem noch nicht so routiniert und planbar wie beispielsweise bei Social-Konkurrent Instagram. Und auch das Influencer Marketing auf TikTok stellt viele Werbetreibende (noch) vor große Herausforderungen.

Die Influencer-Marketing-Plattform IROIN hat aus diesem Grund den Guide „Influencer Marketing auf TikTok“ veröffentlicht, in dem du wertvolle Insights, Tipps sowie Dos and Don’ts für deinen Start auf der Trend-Plattform bekommst. Lade dir den Ratgeber jetzt kostenlos herunter und werde zum TikTok-Profi.

Basics, Best Practices und Bekanntheit: So startest du mit Influencer Marketing auf TikTok durch

In dem Guide von IROIN erfährst du nicht nur, wie du Influencer Relations richtig und langfristig aufbaust. Du bekommst auch wertvolles Basic-Wissen präsentiert, damit du die Plattform und ihre User in all ihren Facetten richtig verstehen kannst. Die Expert:innen der Influencer-Marketing-Plattform geben dir dabei in übersichtlichen Kapiteln die wichtigsten Tipps und Tricks für deine künftige Marketing-Strategie für TikTok mit auf den Weg. Der Guide widmet sich den Fragen:

Warum Influencer Marketing auf TikTok?

Was ist die Hauptzielgruppe auf TikTok?

Wie funktioniert TikTok?

Wie finde ich die passenden Influencer auf TikTok?

Außerdem bekommst du einen Einblick in die Best Cases bisheriger Influencer-Marketing-Kampagnen auf TikTok.

Und das Beste? Der Guide ist komplett kostenlos und für alle verfügbar. Das heißt, du kannst dein Influencer Marketing auf der Trend-App direkt nach dem Klick auf den Download Button auf das nächste Level heben. Warte nicht länger, lade dir den Guide gleich herunter und sei deiner Zielgruppe sofort ein wenig näher.

