Immer mehr Firmen mussten die eigene Unternehmenskultur in den vergangenen Monaten hinterfragen, reflektieren und umgestalten. Was am Anfang 2020 bei vielen Mitarbeiter:innen zu mehr Arbeitsmotivation geführt hat, schürt jetzt Angst: Die Umgestaltung des Arbeitsalltages. Viele Angestellte befürchten, dass sie mit dem Abklingen der Coronapandemie sowie den zunehmenden Impfkampagnen in ihren Freiheiten wieder beschnitten werden. Wieder den langen Arbeitsweg zurücklegen und andauernd von der vorgesetzten Person kontrolliert werden? Ein Großteil der Angestellten in Deutschland sagt da „Nein, danke.“

Viele Unternehmen sind sich diese Befürchtung gar nicht bewusst und reagieren auch dementsprechend auf die Ängste ihrer Mitarbeiter:innen. Deswegen hat Qualtrics nun den Employee-Experience-Trends-Report 2022 veröffentlicht. Für diesen wurden 600 Angestellte in Deutschland nach ihren größten Ängsten und Wünschen Arbeitskontext gefragt. Die Ergebnisse sind eine gute Grundlage, um deine Angestellten zufriedenzustellen und sie im Zweifelsfall sogar von einer Abwanderung zu einem anderen Unternehmen abzuhalten.

Firmentreue ist um 69 Prozent gesunken

Der Qualtrics-Report liefert vor allen Dingen HRler:innen einen guten Einblick in die Gemütsverfassung vieler Arbeitnehmer:innen. So geben laut dem Employee-Experience-Trends-Report ganze 57 Prozent der Befragten an, dass Gefühl zu haben, dass sich die Mitarbeiter:inneneinbindung im Vergleich zum Vorjahr verschlechtert habe. Auch die Firmentreue ist deutlich gesunken (um 69 Prozent im Vergleich zum 2021-Report). Dies schlägt sich womöglich vor allen Dingen bei weiblichen Führungskräften nieder. Diese wandern nämlich laut Report am häufigsten ab.

Aber was können Unternehmen tun, um diese Entwicklungen zu stoppen und wieder ins Positive zu verkehren? Im Report von Qualtrics bekommst du nicht nur spannende Insights zu dem Wohlbefinden deiner Mitarbeiter:innen, sondern auch praxisnahe Tools, die dich dabei unterstützen, das Wohlbefinden am Arbeitsplatz zu fördern und das Gleichgewicht zwischen Arbeit und Freizeit für den Beruf zu halten.

