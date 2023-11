Die XMAS-Saison steht an und du weißt noch nicht, wie du das Beste aus dieser für den E-Commerce so wichtigen Zeit herausholen sollst? Keine Sorge: Das Whitepaper von Smarketer liefert dir alle Informationen, die du brauchst, um das Jahr erfolgreich abzuschließen. [Anzeige]

Das vierte Quartal hat begonnen und wichtige Shopping Events wie Black Friday und Cyber Monday sowie die Feiertagssaison stehen an. Trotz globaler wirtschaftlicher und politischer Krisen, welche mit Lieferengpässen, Inflation und der Energiekrise einhergehen und nach wie vor für einen Abwärtstrend in der Wirtschaft sorgen, ist im vierten Quartal mit hohen Umsätzen zu rechnen. Insbesondere die E-Commerce-Branche dürfte von der kommenden Saison profitieren. Doch wer jetzt nicht handelt, wird von der Konkurrenz abgehängt. Nutze also deine Chance und bereite dich mit dem Whitepaper von Smarketer ideal auf die Feiertage vor!

Mit diesen Insights punktest du im 4. Quartal

Eine gelungene XMAS-Kampagne sollte für jedes Unternehmen im vierten Quartal dazugehören. Doch wie setzt du diese erfolgreich um und holst das Beste aus der Shopping-Saison 2023 heraus? Im Whitepaper erwarten dich spannende Insights und Antworten auf die folgenden Fragen:

Welche Search Trends zeichnen sich bei Verbraucher:innen in diesem Jahr ab?

Wie bereite ich mich konkret auf den Black Friday, den Cyber Monday und andere Shopping Events vor?

Wie optimiere ich meine Website für Sale-Aktionen?

Welche Google-Produkte und welche Amazon Ads-Strategien sind für mein Marketing im vierten Quartal am wichtigsten?

Wie setze ich verschiedene Social-Media-Formate während der Feiertagssaison gewinnbringend ein?

Wie setze ich verschiedene Social-Media-Formate während der Feiertagssaison gewinnbringend ein?

