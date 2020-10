Marketing Operations sind ein recht neuer Zugang im Marketing Team. Im Whitepaper von Netcentric erfährst du, wie du Marketing Operations optimal in dein Unternehmen integrierst. [Anzeige]

Die Ansprüche und Erwartungen an Marketing Teams sind heutzutage höher als je zuvor. Dabei wird selten das volle Potential des Marketings genutzt. Hier setzt die Arbeit von Marketing Operations an. Dieser relativ neue Zugang im Marketing Team stellt sicher, dass alle Prozesse effizient ablaufen und die Geschäftsziele erreicht werden. Schließlich sind nicht nur der Mehrwert für die Kunden, sondern ebenso das Markenerlebnis und der Mehrwert für das gesamte Unternehmen für den Erfolg oder Misserfolg von modernen Marken von Bedeutung. Marketing Operations sind so das entscheidende Bindeglied zwischen Daten, Technologie, Mitarbeitern und Prozessen, um außergewöhnliche digitale Erlebnisse zu liefern.

71 Prozent der Verbraucher wünschen sich heute eine konsistente Erfahrung über alle Kanäle hinweg – und nur wenige erhalten diese. Das liegt daran, dass viele Marketing Teams nach Kanälen aufgeteilt sind. Jedes Team kümmert sich um einen anderen Touchpoint, um die Masse an Berührungspunkten abzudecken. So kommt es zu isolierten Abläufen, die den Weg zu einer einheitlichen Nutzererfahrung versperren. Marketing Operations lassen den Wunsch von Kunden Wirklichkeit werden und schaffen ein ganzheitliches Kundenerlebnis.

Das Whitepaper von Netcentric liefert Insights und zeigt bewährte Praktiken auf, wie Unternehmen Marketing Operations für sich nutzen können. Du erfährst, warum moderne Marken in die Optimierung ihrer Marketing-Aktivitäten investieren sollten, um Innovationen zu ermöglichen.

