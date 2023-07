Wer die Kniffe der Automatisierung kennt und nutzt, spart sich häufig Arbeit und wertvolle Zeit. Erfahre im DEFACTO Whitepaper, welche Automatisierungsprozesse sich definitiv lohnen, voranzutreiben. [Anzeige]

Marketing Automation ist mittlerweile in fast jedem Unternehmen präsent: Sei es in personalisierten Mails, Lead-Generierung, Analytics, Landing Pages oder Websites. Garantiert nutzt auch du bereits einige Aspekte der Automatisierung des Marketings für dich und ersparst dir damit Arbeit und Zeit. Welche Bereiche du unbedingt automatisieren solltest, damit dein Business ab sofort noch entspannter und gleichzeitig effektiver läuft, erfährst du im Leitfaden von DEFACTO.

Ein Drittel der DACH-Unternehmen investierte 2022 bereits in Prozessautomatisierung.

Die Insights zur KI-Nutzung im Überblick, © DEFACTO

Weltweit planen 40 Prozent der Unternehmen, Marketing-Automation-Prozesse noch

in diesem Jahr einzuführen. Doch in welchen Bereichen setzen Unternehmen am häufigsten Marketing Automation ein? Die Antwort kennt DEFACTO: Mehr als die Hälfte der Unternehmen nutzen Marketing Automation für das Lead Scoring, bei 51 Prozent findet Automatisierung zur dynamischen Content-Erstellung auf der eigenen Website sowie im Rahmen von E-Mails und dergleichen statt. Weitere 49 Prozent setzen im Kontext von Lead Nurturing, Lead Routing und bei der Erstellung von Landingpages auf Automation.

Zwei Drittel der Marketer setzen schon jetzt auf KI

Immer mehr Organisationen setzen auf KI, © DEFACTO

Knapp zwei Drittel der Unternehmen weltweit nutzen Künstliche Intelligenz, um ihr Marketing zu verbessern – mit Erfolg. Mittlerweile ist KI auf diesem Feld so etabliert, dass sich bereits einige Trends herauskristallisiert haben. Wusstest du, dass Paid Advertising und personalisierte Mails die beiden führenden Bereiche für die Power-Kombi Marketing und KI sind?

Das Schaubild zeigt die sechs relevantesten Einsatzbereiche von KI: Ganze 90 Prozent der befragten Organisationen nutzen die Künstliche Intelligenz für automatisierte Customer Interactions, 89 Prozent für die Datenintegration und 88 Prozent für die Verbesserung der Customer Experience. Auffallend ist die rasante Wachstumsrate der aufstrebenden Funktion „Resolve Customer Identity“. Wofür willst du KI nutzen?

