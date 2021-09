Wie funktioniert das Google Ranking, welche Rolle spielen Reviews und wieso haben lokale Suchanfragen heute ein enormes Potential für Unternehmen? Im Whitepaper von Salesurance erhältst du nicht nur Antworten auf diese und weitere spannende Fragen. Du bekommst auch praxisnahe Tipps an die Hand, wie du die Performance deiner Kund:innen verbessern kannst. [Anzeige]

Immer mehr Menschen tippen in die Google-Suchleiste Keywords wie „Schuhgeschäft in meiner Nähe“, „Bestes Restaurant Hamburg“ oder „Günstigster Schneider Hannover“ ein. Laut einer Salesurance-Analyse suchen vier von fünf Befragten Informationen zu ihrer näheren Umgebung über Google. Interessant für kleine und mittlere Unternehmen (KMU): Ganze 53 Prozent googlen dabei eine Geschäftsadresse, 50 Prozent lassen sich eine Wegbeschreibung ausspielen und 54 Prozent checken über die Suchmaschine die Öffnungszeiten von Geschäften in ihrer Nähe aus. Allein diese Zahlen zeigen, dass die lokale Suche großartige Potentiale für KMU bereithält. Und es wird höchste Zeit, dass du diese für deine Kund:innen ausschöpfst und dabei ein zentrale Lösung zur Steuerung dieser Aktivitäten erhältst!

In dem Whitepaper von Salesurance „Verbessern Sie das Lokale Google Ranking – Local Search kompakt steuern und optimieren“ bekommst du nicht nur spannende Hintergrundinformationen, die dir zum Beispiel helfen, das Google Ranking zu verstehen. Du bekommst auch noch praktische Lösungen an die Hand, wie du das Beste aus der lokalen Google-Suche für deine Customer herausholst und gleichzeitig eine neue Einnahmequelle in deinem Agentur-Portfolio erlangst sowie interne Prozesse zur Durchführung dieser Aufgaben optimierst. Lade dir das Whitepaper jetzt kostenfrei herunter.

Direkt zum Whitepaper

Du willst nur das Beste für deine Kund:innen: Optimiere das Google Ranking und steigere den Umsatz um ein Vielfaches

Das Whitepaper von Salesurance richtet sich vornehmlich an Agenturen, die KMU dabei unterstützen, ihre Online-Präsenz aufzubauen. Dass diese relevanter ist als viele Unternehmer:innen noch vor circa zwei Jahren gedacht haben, spiegelt sich ganz klar in dem veränderten Kaufverhalten der Konsument:innen wider. Die Coronapandemie löste einen regelrechten E-Commerce Boom aus und auch die Suche nach KMU in der Nähe stieg rapide an. Ebenso steigen die Aufwände für Marketing-Dienstleister:innen an, dieser Herausforderung und ihren Kund:innen gerecht zu werden. Diese Entwicklung gilt es zu nutzen und den Kund:innen deiner Agentur zu einem enormen Umsatzplus zu verhelfen und ihnen digitale Lösungen an die Seite zu stellen.

Einblick in das Whitepaper von Salesurance, © Salesurance

Hierfür hat das langjährige Yext-Partnerunternehmen Salesurance in sechs gut übersichtlich aufbereiteten und fundierten Kapitel die richtigen Lösungen für dich parat. Egal ob ein Blick hinter die Kulissen der Google-Suche, die Relevanz von der Local Search oder automatisierte Lösungen für Agenturen – dieses Whitepaper hinterlässt keine Fragenzeichen bei Local-Search-Verantwortlichen. Und das Beste: Alle Expert:innen-Tipps sind völlig kostenfrei! Lade dir das Whitepaper jetzt herunter und optimiere die Google-Suche deiner Kund:innen.

Jetzt kostenfrei herunterladen und das Google Ranking optimieren