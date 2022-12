Die Stärke deiner Marke war noch nie so wichtig wie heute. Wenn du Markenführung als Instrument richtig einsetzt, kannst du Kaufentscheidungen von Kund:innen steuern. Wie das funktioniert, erfährst du im Leitfaden von bynder anhand von 6 konkreten Best Practices. [Anzeige]

Markenführung ist vielleicht das wichtigste Instrument, über das Marketer verfügen, um Kund:innen zu helfen, sich in der immer komplexeren Welt der Kaufentscheidungen zurechtzufinden. Daher hat sich die Markenführung in letzter Zeit zu einem entscheidenden Element der Marketing- und Unternehmensstrategie entwickelt. Die Technologien dafür haben sich im Gleichschritt entwickelt. Die neuen Tools lassen sich in dein Martech-Ökosystem integrieren, um Marketing-Kommunikation in großem Umfang, personalisiert und markenkonform über alle Markenkontaktpunkte zu liefern. Gleichzeitig ermöglichen sie es dir, schneller zu reagieren, deine Effizienz zu steigern und deine Marketing Teams besser zu integrieren, sodass die Zusammenarbeit optimiert wird.

Aber wie startest du konkret den Optimierungsprozess für deine Markenführung und was hast du dabei in jedem Schritt zu beachten? Das erklären dir die Expert:innen von bynder Schritt für Schritt im Whitepaper zum „ultimativen Leitfaden für deine Markenführung“. Diesen kannst du direkt kostenlos herunterladen.

In sechs Schritten zur auffälligen Marke: Markenführung, die überzeugt

Das für eine schon bekannte Zielgruppe an (potentiellen) Kund:innen passende Produkt anzubieten, ist für eine Marke nicht genug, um mit diesem Produkt im E-Commerce auch erfolgreich zu sein. Deshalb muss dein Technologieökosystem auch zu deinem Unternehmen passen. Du brauchst die richtigen Prozesse und geeignetes Personal, damit es funktioniert. Dabei können Aspekte wie Corporate Influencing, Social Selling und datengetriebene Marktanalysen ebenso unterstützen wie klare Branding-Strategien, die mit der Belegschaft transparent geteilt werden.

Um so schnell wie möglich eine optimierte Markenführung – die auch die Absatzzahlen steigern kann – zu integrieren, solltest du dir die Schritt-für-Schritt-Anleitung von bynder sichern. So kannst du im Jahr 2023 direkt durchzustarten und deine Marke im E-Commerce stark positionieren.

