Mit dem Whitepaper von fraud0 erfährst du, wie du Einblicke erhältst, die sonst im Verborgenen bleiben – von der Qualität deines Website Traffics bis zur tatsächlichen Performance deiner Ad-Platzierungen.

Fragst du dich, ob deine Anzeigen überhaupt von echten Menschen gesehen werden? Oder denkst du darüber nach, wie viel Invalid Traffic über deine Marketing-Kanäle kommt? Dann ist der State of the Market Report zum Thema Invalid Traffic und Ad Fraud genau das Richtige für dich. Fraud0 zeigt dir anhand von Insights basierend auf Milliarden von Datenpunkten der Kund:innen aus dem Jahr 2024, wo die Traffic-Qualität sinkt, Bots wiederkehren und die Qualität der Ad-Platzierungen nachlässt. Ganze 1,2 Milliarden Website Sessions und 10,8 Milliarden Ad Impressions wurden analysiert – und für dich im Report aufbereitet. Wichtig zu wissen: Das Whitepaper ist nur in englischer Sprache verfügbar.

Bist du bereit, den Schleier zu lüften und verborgene Zusammenhänge sichtbar zu machen? Im Report entdeckst du wertvolle Insights, die dir helfen, deine Marketing-Strategie auf das nächste Level zu heben.

Das Whitepaper ist nur in englischer Sprache verfügbar.

Deck auf, was übersehen wird

Der Report offenbart, welche blinden Flecken in der Analyse oft übersehen werden: von ungültigen Conversions bis hin zu ineffizienten Platzierungen. Zudem zeigt er, worauf Marketer wirklich achten sollten, um fundiertere Entscheidungen zu treffen. Erfahre unter anderem,

Wie viele Onsite Sessions und Ad Impressions tatsächlich invalid sind,

Welcher Anteil deiner Conversions auf invalide Nutzer:innen zurückgeht,

Wo sich wiederkehrende Bots regelmäßig zeigen,

Wie viele Anzeigen nie im sichtbaren Bereich erschienen und

Wie häufig deine Ads auf MFA-Seiten (Made for Advertising) ausgespielt wurden.

So erhältst du ein klares Bild davon, wo Optimierung wirklich nötig ist. Denn nur wer weiß, was schiefläuft, kann wirksam gegensteuern. Lade dir den Bericht jetzt kostenfrei herunter und sichere dir den entscheidenden Vorsprung für deine nächsten Kampagnen.

