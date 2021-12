Du möchtest in 2022 mit Influencern zusammenarbeiten und bist unsicher über erste Schritte, Vergütungen und Co.? Im Whitepaper von ReachOn erhältst du praktische Tipps. [Anzeige]

Planst du in 2022 deinen Social-Media-Auftritt zu verbessern und das große Potential zu nutzen, das Plattformen wie Instagram, TikTok und Co. bieten? Dann wird dir sicher bereits in den Sinn gekommen sein, eine Zusammenarbeit mit einem oder mehreren Influencern einzugehen. Doch wie findest du den passenden Fit, worum sollte es bei Verhandlungen gehen und was ist die beste Plattform für Influencer-Marketing-Kampagnen? Diese und weitere Fragen beantwortet dir das Whitepaper von ReachOn.

Direkt zum kostenfreien Whitepaper

In 8 Schritten erfolgreich mit Influencern verhandeln

Der Erfolg der Social-Media-Kampagne steht und fällt mit den dahinterstehenden Influencern. Passen diese nicht zum Unternehmen oder erreichen die falsche Zielgruppe, verpulvert man im Zweifel sein Budget, ohne dafür die gewünschten Ziele zu erreichen. Apropos Ziele: Diese sollten natürlich vorher klar definiert werden. Das Budget muss bestimmt und Verträge müssen erstellt werden. In dem Whitepaper von ReachOn erhältst du Tipps für diese Punkte und wirst in acht Schritten zum erfolgreichen Verhandlungsabschluss mit Influencern geführt. Im Paper erfährst du, wie du:

• die richtige Influencer-Marketing-Plattform findest

• deine Ziele festlegst

• dich auf Verhandlungen mit Influencern vorbereitest

• geeignete Influencer ausmachst

• gute Beziehungen zu Influencern aufbaust

• die Vergütung festlegst

• und wie ein Profi verhandelst

Jetzt downloaden!