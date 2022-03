Du hast etliche Channels, aber verlierst so langsam den Überblick über alle Plattformen? Kein Problem! Das Whitepaper von Shopgate kann dir helfen, deine Seiten mithilfe von Omnichannel besser zu managen. [Anzeige]

Das Buzzword Omnichannel ist in aller Munde, doch ist es auch schon in deinem Marketing-Programm? Wenn nicht, dann ist es allerhöchste Zeit, das nachzuholen. Denn durch die Digitalisierung ist es zum Standard geworden, dass Informationsprozesse und Anfragen auf verschiedensten Plattformen parallel ablaufen. Daher wird es immer wichtiger, alle Daten gebündelt an einem Ort zu managen. Das Whitepaper von Shopgate zeigt dir, wie du dabei erfolgreich den Überblick behältst.

Direkt zum kostenfreien Whitepaper

Omnipräsenz dank Omnichannel

Die Grenzen zwischen einzelnen Plattformen verschwimmen zunehmend. Das kann für Manager im ersten Moment unübersichtlich wirken, jedoch birgt diese Entwicklung auch enormes Potenzial. Wenn sich viele kleine Kanäle bündeln und an einem Strang ziehen, werden die Interaktionsflächen für zukünftigen Kund:innen ebenfalls maximiert. Konkret bedeutet das, dass deine User eine einheitliche Experience gewinnen und deine Umsatzchancen steigen.

Auch wie Methoden wie Clienteling oder Click and Collect beziehungsweise Click and Reserve funktionieren, wird erläutert. Dank crossmedialer Nutzung kann außerdem vom Device auf den Store vor Ort zugegriffen werden. Gerade für Shopping jeglicher Art wäre das also eine langersehnte Neuerung.

© Shopgate

Alles über die Vielfalt der Möglichkeiten von Omnichannel Marketing erfährst du im Whitepaper. Von A wie Archetypen des Marketings über In-Store Pickup von Items bis hin zu Z wie Zurücklegenlassen von Ware im Shop über mobile Devices wird alles abgedeckt.

Jetzt gratis herunterladen