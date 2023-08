Content muss agil, vernetzt, speziell und dennoch einheitlich sein. Mit dem Bynder Whitepaper gelingt dir der Spagat. [Anzeige]

Wo sich Anforderungen von Verbraucher:innen verändern, muss das Marketing mit entsprechenden Inhalten reagieren. Und das so schnell wie möglich. Deswegen sind Agilität und Reaktionsfähigkeit deine wichtigsten Hebel, um Branchen- und Marktrelevant zu bleiben. Welche Herausforderungen diese Entwicklung mit sich bringt und wie du diese agil meistern kannst, erfährst du im State of Content Report 2023 von Bynder. In dem Report findest du die Ergebnisse der Befragung von insgesamt 1200 Marketing- und Kreativfachleuten.

Direkt zum kostenfreien Whitepaper

Mit dem richtigen Content deine Unternehmensziele erreichen

Der Großteil der Führungsverantwortlichen in der Marketing-Branche ist sich einig: Inhalte spielen eine entscheidende Rolle bei der Informationsbereitstellung für potenzielle Kund:innen. Umso wichtiger ist also dessen Aufbereitung, Design und Qualität. Dabei gibt es einen entscheidenden Faktor zu beachten, den Michael Robinson, Creative Director bei Nautilusa, erklärt:

Es gibt jede Menge neue Anbieter auf dem Markt. Um mithalten zu können, müssen wir jetzt viele verschiedene Inhalte erstellen – und jeder Marktkanal hat andere Anforderungen. Das gilt sowohl fürs Fernsehen als auch für die Webseite, E-Mails und natürlich die sozialen Medien.

Die Rolle von Content für das Erreichen von Unternehmenszielen, © Bynder

Jedes Medium und jeder Kanal hat seine eigenen Anforderungen an seine Inhalte. All diese Eigenschaften im Hinterkopf zu behalten und umzusetzen, kann ohne die entsprechende Strategie schnell unübersichtlich werden. Deswegen setzen Insider auf ein vernetztes Content-Ökosystem, wie die cloudbasierte Digital Asset Management-Lösung von Bynder, mit der sämtliche Inhaltsbasierte Ziele erreicht werden können.

Warum? Weil Bynder einfach easy ist!

Bändige dein Chaos mit Bynder und werde langfristig erfolgreich. Neben Digital Asset Management liefert Bynder auch Optimierungsvorschläge für deinen Workflow. Mit der cloudbasierten Lösung bietest du deinem Team die Möglichkeit, das Chaos aus sich verbreitenden Content, Touchpoints und Beziehungen zu bewältigen und somit langfristig erfolgreich zu sein.

Die Rolle von Content für das Erreichen von Unternehmenszielen, © Bynder

Jetzt kostenlos herunterladen und deinen Content agil gestalten!