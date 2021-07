Im Guide von ProductsUp erfährst du alles über die goldenen Regeln für Erfolg im E-Commerce. Jetzt herunterladen und mit Wissen über aktuelle Trends und Best Practices im Feed Management durchstarten! [Anzeige]

Eines ist klar: Die Coronapandemie hat den E-Commerce nachhaltig verändert. Auch wenn in unserem Alltag vieles wieder zum Normalzustand zurückkehrt, sieht die Zukunft des Online-Handels nicht so aus, wie wir sie uns vor einem Jahr noch vorgestellt haben. Flexibilität und Agilität sind zu Key-Faktoren geworden, die Unternehmen zum Erfolg verhelfen. Das Whitepaper von ProductsUp bietet dir einen Überblick über den Markt, aktuelle Trends sowie wertvolle Tipps für 2021 und darüber hinaus.

Direkt zum Download

Zünde den Turbo für deine Produkt-Feeds und Umsätze

Ob aktuelle Einkaufstrends wie BOPIS (Buy Online Pickup in Store), Social Commerce oder der neue Fokus auf die Lokalität eines Geschäfts: Die Expert:innen von ProductsUp werfen im Whitepaper einen genauen Blick auf die E-Commerce-Trends von heute und morgen. Besonders wichtig wird in der heutigen Welt, in der Produkte auf zahlreiche Kanäle verteilt sind, das Produkt-Feed-Management. Im Whitepaper erfährst du, wie du deinen Produkt-Feed optimierst und wieso agiles Feed-Management dein bester Freund ist (oder sein sollte). Als besonderes Extra: Im Whitepaper erhältst du zusätzlich drei goldene Regeln für Erfolg im Jahr 2021.

Lade dir das kostenlose Whitepaper direkt herunter!