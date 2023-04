Ist dein B2B-Unternehmen bereits im New Normal angekommen? Denn ein Zurück gibt es nicht mehr, da Online-Vertriebskanäle so erfolgreich wie nie sind. Finde mit Ibexa heraus, wie die Diversifizierung der digitalen Vertriebskanäle bessere Kund:innenbeziehungen ermöglicht. [Anzeige]

Digitale Geschäftsmodelle erfreuen sich seit Jahren zunehmender Beliebtheit. Ob klassischer Online-Vertrieb, B2B-Marktplatz oder Reseller-Varianten, die Möglichkeiten sind vielfältig. Du möchtest bei den zahlreichen Optionen nicht den Überblick verlieren und erfahren, welche am besten zu deinem Business-Modell passt?? Ein Leitfaden von langjährigen B2B Insidern dürfte dir weiterhelfen. Sichere dir das Whitepaper von Ibexa und verschaffe dir einen echten Marktvorteil! In diesem erfährst du anhand von Zahlen und Fakten, was bei deinen Kund:innen gut ankommt, während andere noch experimentieren.

Von digitalen Initiativen zu digitalen Imperativen

Durch die Coronapandemie sind digitale Geschäftsmodelle im B2B-Vertrieb nicht länger eine Option, sondern ein absolutes Muss. Ein von Gartner veröffentlichter Report zeigt eta, dass bis 2023 70 Prozent der neuen Marktpläte B2B-Transaktionen bedienen werden.

© Gartner Report von 2021 (mit einem Klick auf das Bild gelangst du zu einer größeren Ansicht)

Während die Konkurrenz noch nostalgisch den traditionellen Strukturen hinterhertrauert, liegt deine Chance darin, genau jetzt deinen Online-Vertrieb aufzubauen – mit Blick gen Zukunft.

Mit dem Ibexa-Whitepaper erfährst du:

wie dein B2B-Unternehmen von der Diversifizierung der Geschäftsmodelle und digitalen Einnahmequellen profitiert,

welche Herausforderungen bei der Diversifizierung von digitalen Vertriebskanälen für dein Business zu erwarten sind und wie du sie meisterst, und

in welchen Fällen ein direkter Online-Vertrieb, B2B-Marktplatz oder digitaler Vertrieb über Online Reseller die richtige Lösung für dein Unternehmen ist.

