Der DIY-Markt im deutschsprachigen Raum ist stark umkämpft und die Umsätze in den stationären Shops stagnieren. Der Konkurrenzkampf online ist hoch und Preisvergleichsseiten und Suchmaschinen verstärken diesen. Auch die Coronapandemie und daraus resultierende Lieferengpässe auf der einen und eine erhöhte Nachfrage auf der anderen Seite sorgten dafür, dass vorhandene Produkte so schnell wie möglich online gestellt wurden – doch darunter leidet oft beispielsweise die Produktbeschreibung. Allerdings ist gerade diese unendlich wertvoll, wenn es darum geht, sich von der Konkurrenz abzuheben und ganz deutlich zu machen, was das jeweilige Produkt alles kann und welchen Mehrwert es Kund:innen bietet.

Natural Language Generation als dein Geheimtipp für die Gewinnung von Kund:innen

Im Whitepaper von Retresco und hmmh erfährst du, wie Natural Language Generation dir dabei helfen kann, nachhaltige und überzeugende Mehrwerte zu bieten und dich von der Konkurrenz abzuheben. Die Texterstellung für Produktbeschreibungen ist oft zeit- und ressourcenintensiv. Natural Language Generation kann diesen Prozess automatisieren. Denn mit dieser Technologie wird aus Daten hochwertiger Text erstellt. Produktbeschreibungen lassen sich so automatisiert in großen Volumina kreieren und an mehrsprachige Zielgruppen und saisonale Gegebenheiten anpassen. Im Whitepaper findest du Beispiele und Empfehlungen zu diesem relevanten Thema.

