Digitale Assets zu erwerben oder zu erstellen, kostet Zeit und Geld. Damit diese Investitionen sich auszahlen, müssen Anwender:innen schnell auf wertvolle Inhalte wie Bilder, Videos oder Dokumente zugreifen zu können. Metadaten können dir dabei helfen, digitale Inhalte zu sichten und nach bestimmten Kriterien zu filtern, um möglichst schnell und effizient die richtigen Assets für die aktuellen Projekte zu finden

In dem aktuellen Whitepaper von IBM iX erfährst du, wie Metadaten den Schatz, der in deinen digitalen Inhalten steckt, bewahren und vermehren können.

Doch warum Metadaten?

Ist Digital Asset Management (DAM) nicht schon kompliziert genug mit den Daten an sich, mit der Vielzahl unterschiedlicher Inhalte, der besonderen Komplexität unstrukturierter Daten und der Vielzahl von Compliance-Regeln, die im Umgang mit den verschiedenen Assets zu berücksichtigen sind? Tatsächlich sind es genau die Vielfalt und Komplexität, die den Einsatz von Metadaten für ein effizientes DAM unverzichtbar machen.

Dein DAM-Projekt vorantreiben

Der Start von größeren Projekten ist häufig geradezu überwältigend. Darüber hinaus gleicht kein Projekt dem anderen. Unterschiedliche Unternehmensstrukturen und spezifische Anforderungen beeinflussen die Verwaltung digitaler Assets maßgeblich. Viele fragen sich deshalb zu Beginn: Wie sollte das Projekt gestartet werden?

Unser Tipp: Fang klein an. Zunächst solltest du überprüfen, welche DAM-Anbieter:innen für deine individuellen Bedingungen und Ziele im Unternehmen am besten geeignet sind und Angebote vergleichen. Außerdem sollten Bedürfnisse, aber auch Potenziale und etwaige Schwierigkeiten identifiziert werden. Eine entsprechende Roadmap für das geplante Projekt kann in diesem Kontext Abhilfe schaffen.

Für den Erfolg des DAM-Projekts müssen in jedem Fall einzelne Interessensgruppen zusammengebracht und mittels eines ernannten Lenkungsausschusses gesteuert werden. Klar definierte Verantwortlichkeiten und eine durchdachte Kommunikation mit den beteiligten Business Units stellen hier das A und O dar.

Unser Erfolgsrezept

Die Expert:innen von IBM iX haben dir ihre Tipps und Tricks für ein gewinnbringendes DAM in ausführlicher Form in einem Whitepaper zusammengeschrieben. Lies im Erfolgsrezept nach, wie du dein individuelles Digital Asset Management Schritt für Schritt und allem voran zielführend gestaltest.

