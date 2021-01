Dieses Whitepaper liefert eine umfangreiche Vision der Zukunft des Customer Engagements anhand der Expertise der Führungskräfte von Salesforce, Vodafone, der BBC, Gartner, Forrester und Co. Stärke damit jetzt deine Kund:innenbindung. [Anzeige]

Was macht eine Brand zur Love Brand? Es gibt viele Faktoren, zentral ist jedoch, dass Kund:innen gern mit einer Marke in Verbindung stehen und Teil der Experience, die diese Marke bietet, sein möchten. Das Engagement von Usern und schließlich auch Kund:innen zu erhöhen, steht für alle Marken ganz weit oben auf der Agenda. Wie das in Zeiten einer Pandemie und im Jahr 2021 gelingen kann, erfährst du dank des Whitepapers „Customer Engagement 2021: Einblicke und Prognosen Wie sich das Kundenverhalten in diesem Jahr verändern wird“ von Airship. Die Insights von absoluten Expert:innen aus der Digitalbranche – von der BBC bis Vodafone – bieten dir einen optimalen Ansatzpunkt, um deine Marketing-Maßnahmen für das neue Jahr gezielt auf die Bedürfnisse der User anzupassen; so schaffst du eine nachhaltig relevante User Experience. Lade dir das kostenfreie Whitepaper direkt herunter.

Mobile Daten im Fokus: Kund:innenbindung lässt sich in Customer Journey und auf dem Smartphone stärken

Einer der wichtigsten Touchpoints für die Bindung von Usern und Kund:innen ist die Mobile Journey. Das geht aus dem Bericht von Airship eindeutig hervor, weil die meisten Expert:innen zunächst auf die Relevanz mobiler Daten verweisen. Der Senior App Marketing Manager von hagebau connect, Atilla Wohllebe, etwa versichert:

Die Reaktion der Verbraucher auf die Pandemie zeigt deutlich, dass mobile Apps im Jahr 2021 und in den Folgejahren noch wichtiger werden. An ihnen führt kein Weg vorbei, wenn man ein ganzheitliches, kundenorientiertes Erlebnis schaffen möchte.

In diesem Kontext spielt auch der Omnichannel-Ansatz für Kampagnen, aber ebenso das Community Management eine große Rolle.

Mehr Investment in Omnichannel-Erlebnisse, © Airship mit Daten von PricewaterhouseCoopers

Carolyn Letts, die Senior Product Manager bei der BBC ist, verweist darauf, wie immens wichtig es für Marken ist, ihre Botschaften auf den richtigen Kanälen, zur richtigen Zeit und für die richtigen Geräte auszuspielen. Sie rät zur Analyse der eigenen Personalisierungs- und Testinitiativen. Wenn auch du deine Maßnahmen zur Personalisierung und Kund:innenbindung auf das nächste Level heben und für zeitgemäße Anreize zum Customer Engagement sorgen möchtest, kannst du dir die umfassenden Tipps und Prognosen im Whitepaper anschauen. Darin findest du außerdem datengestützte Analysen zum Status quo des Nutzer:innenverhaltens.

