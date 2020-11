Content Marketing - das ist mehr als nur ein Buzzword! In dem Whitepaper von mellowmessage erfährst du, wie strategisches Content Marketing in der B2B-Kommunikation funktioniert.

Content Marketing hat ein Ziel: Die verschiedenen Zielgruppen mit relevanten Inhalten entlang der Customer Journey ansprechen. Das bedeutet, dass Unternehmen systematisch Content erstellen, distribuieren und vermarkten. So können potentielle Kunden über Produkte und Services informiert und zum Kauf überzeugt werden. Langfristig soll relevanter Content die User an die Marke binden. In dem Whitepaper von mellowmessage bekommst du alle Insights, wie du dein Content Marketing strategisch auf Vordermann bringst und so mehr Conversions erzielst. Dabei erhältst du unter anderem spannende Einblicke in die Grundlagen sowie die Erfolgsfaktoren des Content Marketings und hilfreiche Tipps für deine künftige Content-Planung und -Erstellung. Lade dir jetzt kostenlos das Whitepaper

Content Marketing: Relevanter Content als Wettbewerbsvorteil

Content Marketing ist die Basis für eine langfristige Beziehung zwischen Marke und Kunde. Bei der Masse an Inhalten, auf die Nutzer heute zugreifen können, ist es für Unternehmen nicht immer einfach, herauszustechen. Umso wichtiger, sich intensiv mit einer Content-Marketing-Strategie zu beschäftigen. Sollen Themen, die für die Zielgruppe relevant sind als kurzweilige Geschichten oder Fachbeiträge veröffentlicht werden? Wie sollen Produktinformationen kommuniziert werden? Welche Vorteile kann dein Business aus Vergleichen oder Testberichten ziehen? In dem Whitepaper findest du hilfreiche Einblicke und weitergehende Tipps, wie du deinen Content effektiv in deinen Marketingmix einbaust. Content Marketing ist der Schlüssel, um als Experte wahrgenommen zu werden – einerseits für den Kunden und andererseits gegenüber dem Wettbewerb.

