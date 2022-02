Mit dem Whitepaper von emetriq kannst du dir einen Überblick über Herausforderungen und Chancen beim Werben über Addressable Devices verschaffen. Neben Antworten auf die grundlegenden Fragen zu dem Thema erhältst du spannende Insights in Deep Dives und Expert:inneneinschätzungen. [Anzeige]

Sind Programmatic Advertising und Addressable Devices die Zukunft des deutschen Werbemarktes? Nein, denn wir sind schon mitten drin! Laut BVDW wurden im Jahr 2020 knapp 70 Prozent der digitalen Display-Werbeumsätze programmatisch gebucht. Das Potential von Addressable Devices wie TV-Geräten ist riesig. Mehr als zehn Millionen TV-Geräte in Deutschland sind programmatisch adressierbar. DOOH Screens in Deutschland bieten nach einer Studie des Digital Media Institute fast eine Milliarde Bruttokontakte pro Woche. Das Ökosystem ist in Bewegung und die Entwicklung demnach noch lange nicht vorbei. Du möchtest wissen, was bereits möglich ist und wo die Reise hingehen könnte? Dann ist das Whitepaper von emetriq genau das Richtige für dich.

Direkt zum kostenfreien Whitepaper

Das Whitepaper liefert dir spannende Inhalte und gibt einen generellen Marktüberblick. Marketing-Entscheider:innen sollen nach der Lektüre einen Überblick über das zunehmend komplexe Programmatic-Feld haben, um fundierte Entscheidungen über mögliche Investitionen treffen zu können. Dazu stehen unter anderem folgende Punkte auf der Agenda:

Deep Dive: Addressable TV

Deep Dive: Programmatic Audio

Deep Dive: Programmatic DOOH

Multi-ID – wo die Devices sich treffen

Case Studies, aktuelle Zahlen und Einschätzungen von Expert:innen warten auf dich. Also lade dir das Whitepaper herunter und mach dich bereit, in der komplexer werdenden Werbewelt die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Jetzt downloaden!