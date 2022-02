Produktbewertungen sind für viele User einer der wichtigsten Indikatoren beim Online Shopping. Das Whitepaper von Trusted Shops zeigt, warum du deine Produktbewertungen auf Social Media teilen solltest, wie du Bewertungen auf Instagram als Verkaufsargument nutzt und vieles mehr. [Anzeige]

Wenn du online ein Produkt kaufst, wirst du fast unweigerlich auf die Bewertungen achten. Egal ob sie später für dich ausschlaggebend sind, einen Blick auf diese wirst du womöglich werfen. Denn Erfahrungswerte und Testimonials sind für Marken und Produkte beinah zu einer Währung geworden, die im Digitalraum stetig an Relevanz gewinnt. Nicht zuletzt in den sozialen Medien. Umso wichtiger ist es für Marken, Produktbewertungen auf ihren Social Channels zu ihrem Vorteil auszuspielen. Wie das gelingt, erläutert Trusted Shops im Whitepaper zum Thema step by step. Der Guide mit den wichtigsten Hacks zur Instrumentalisierung von Social Proof und fünf Bonus-Tipps steht zum kostenlosen Download bereit. Sichere ihn dir jetzt!

Direkt zum kostenfreien Whitepaper

Mit Bewertungen zu Aufmerksamkeit und Conversions

Social Proof ist schon lange ein gängiges Marketing-Instrument. Doch die wachsende Relevanz von Bewertungen sorgt dafür, dass Marken und Unternehmen darauf keinesfalls mehr verzichten sollten. Immerhin sorgen authentische und positive Bewertungen nicht nur für Aufmerksamkeit auf den Kanälen, auf denen die passenden Zielgruppen unterwegs sind. Sie können auch Vertrauen als Basis für eine langfristige Kund:innenbeziehung schaffen – und sind damit ein enorm wichtiger Touchpoint der Customer Journey.

Im Whitepaper von Trusted Shops erfährst du im Detail, warum du deine Produktbewertungen überhaupt auf Social Media teilen solltest, inwieweit Bewertungen auf deiner Facebook-Seite dich nach vorne bringen und wie du diese bewirbst. Außerdem liefert das Paper Tipps dazu, wie du Bewertungen auf Instagram als Verkaufsargument nutzt. Mache deine Beiträge mit Hilfe von Social Proof noch überzeugender und lege den Grundstein zu mehr Conversions. Sichere dir den ausführlichen Guide samt nützlichen Hacks. Dazu gibt es fünf Bonustipps, die zeigen, worauf du bei der Auswahl von Produktbewertungen besonders achten solltest!

Jetzt downloaden!