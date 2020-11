Im unparteiischen Gartner-Report wurde Customer-Engagement-Experte Airship zum dritten Mal in Folge als Leader ausgezeichnet. Den Analysebericht mit Best Practices gibt es im Whitepaper. [Anzeige]

Mobile Marketing ist keine Strategie der Zukunft mehr, sondern sollte längst zum Marketing Mix jeder führenden Marke gehören. Doch für ein nachhaltig gewinnbringendes Mobile-Marketing-Konzept braucht es die Technologien auf der Höhe der Zeit und am Puls des Marktes. In der Forschungsstudie „2020 Gartner Magic Quadrant für Mobile-Marketing-Plattformen“ wird dargestellt, nach welchen Kriterien Marken Entscheidungen für ihre Mobile-Marketing-Technologie treffen sollten. Und die ermittelten Marktführer werden vorgestellt. Ganz oben dabei: Airship und seine Lösungen für das Customer Engagement.

Airship ist zum dritten Mal hintereinander Leader in Gartners Magic Marketing Quadrant

Der Magic Marketing Quadrant von Gartner zeigt Lösungsanbieter gemessen zum einen an ihrer operativen Fähigkeit und zum anderen ihrer Gesamtheit der Vision. Diese werden unterteilt in Nischen-Player, Challenger, Visionäre und Leader. Airship, das 2009 mit Expertise für Push-Nachrichten auf den Markt kam, bietet Marken User-Daten hinsichtlich Engagement auf diversen Kanälen und stellt eine KI-Orchestrierung bereit. Außerdem liefert Airship die Möglichkeit über Push-Benachrichtigungen, E-Mails, SMS, In-App-Nachrichten, Mobile-Wallet-Pässe und Co. personalisierte Botschaften an User zu senden, am richtigen Ort und zur richtigen Zeit. Von Gartner, das die Angaben zum Magic Marketing Quadrant als Forschungsergebnisse ansieht, wurde Airship erneut in den Leader-Quadranten eingeteilt.

Airship als Leader im Magic Marketing Quadrant von Gartner, © Gartner

Im ausführlicheren Whitepaper zum „2020 Gartner Magic Quadrant für Mobile-Marketing-Plattformen“ kannst du nicht nur die Ergebnisse vollständig nachvollziehen und deine Marketing-Entscheidungen daran knüpfen. Auch Best Practice-Ratschläge vom Gartner-Analyspersonal und Antworten auf die Frage, warum Anbieter von Mobile-Marketing-Plattformen auf eine lückenlose Vision und Leistungsfähigkeit setzten sollten, findest du im Report. Downloade jetzt dein Exemplar.

