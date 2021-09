In diesem Whitepaper erhältst du nicht nur sechs Faktoren für mehr Consumer Engagement, sondern erfährst auch, wo die User unterwegs sind, was sie von Retailern erwarten und wie sie angesprochen werden möchten. [Anzeige]

Die Personalisierung ist eines der wichtigsten Erfolgskonzepte im Einzelhandel. Doch nicht immer richten sich Unternehmen dabei nach den Erwartungen und Wünschen ihrer Kund:innen. So wird häufig auch das enorme Potential von Social-Media-Plattformen für diesen Zweck nicht vollends ausgeschöpft. Lediglich 15 Prozent der CMOs glauben, dass sie auf dem richtigen Weg sind und die Personalisierung optimal auf ihre Kund:innen abgestimmt haben. Das zeigt das englischsprachige Whitepaper „ETAIL CONSUMER RESEARCH: The 6-Step Guide to Consumer Engagement“ von Treasure Data. Darin kannst du datenbasiert und ausführlich erfahren, was genau die Konsument:innen von Brands und Unternehmen erwarten und wie du in sechs strategischen Schritten mehr Consumer Engagement und Conversions förderst.

Mobile als Shopping-Hochburg: Hier musst du User personalisiert ansprechen – und Datenschutz gewähren

Die Insights aus dem umfangreichen Whitepaper basieren auf dem Etail 2020 Consumer Retail Survey. Die Daten der Umfrage zeigen dann auf, was Konsument:innen von Retailern erwarten, ehe sie bei ihnen einkaufen. So ist zum Beispiel ein empathisches Auftreten in der personalisierten Kommunikation für die meisten (83 Prozent) wichtig oder essentiell:

Demnach müssen Marken bedeutsame Beziehungen zu Usern und Kund:innen schaffen. Und zwar vor allem über Mobile. Denn Mobile Websites (82 Prozent) und Mobile Apps (80 Prozent) sind die populärsten Kanäle fürs Shopping. Ganz wichtig ist bei der Interaktion mit den Usern heutzutage ebenfalls ein Fokus auf den Datenschutz. Immerhin ist der Schutz persönlicher Daten für 52 Prozent der Befragten der wichtigste Faktor vor einer Entscheidung zum Kauf bei einem Shop.

Wenn du im Detail erfahren möchtest, über welche Kanäle du Konsument:innen ansprechen solltest, wie diese auf verschiedene Datenverarbeitungen reagieren und welche Optionen wie Autofill oder Loyalitätsprogramme ihnen am wichtigsten sind, kannst du dir das Whitepaper auf Englisch jetzt kostenlos herunterladen. Dann kannst du auch nachvollziehen, wie du die wichtige Personalisierung vorbereitest, implementierst und ohne Potentialeinbußen langfristig mit Erfolgsaussichten einsetzt.

