Beim Relationship Marketing geht es – wie der Name schon sagt – vor allem um den Aufbau von Beziehungen zu Kund:innen. Einer der besten Kanäle, um diese Beziehungen aufzubauen, wird oftmals unterschätzt. Denn es handelt sich um eines der ältesten Tools im Marketing-Werkzeugkasten: die E-Mail. E-Mails sind immer noch so effektiv wie eh und je – insbesondere in einer Welt, in der sich Datenschutzbestimmungen und Compliance ständig ändern. Wie deine E-Mails deine Zielgruppen überzeugen, weiß Selligent. Lade dir jetzt das kostenlose Whitepaper des Software-Unternehmens für erfolgreiche Messaging-Kampagnen für den Aufbau relevanter Markenbotschaften herunter.

Strategien zur Stärkung der Kund:innenbindung und Gewinnung neuer Zielgruppen

Doch die E-Mail allein ist erstmal nur das Tool, das du zum Aufbau von Kund:innenbeziehungen benötigst. Um wirklich nachhaltige und wertvolle Beziehungen aufzubauen, solltest du die Vorlieben der Verbraucher:innen kennen, was gar nicht so leicht ist, da sie sich ständig ändern. Ermittle, wo und bei wem deine Zielgruppen einkaufen, welchen Kanal sie bevorzugen und welche Inhalte sie ansprechen. Mit diesem Wissen kannst du im nächsten Schritt um die Beziehungspflege kümmern. Denn, um die Kund:innen während der gesamten Customer Journey begleiten zu können, müssen Marketing Teams heutzutage Feingefühl, Sorgfalt und Beständigkeit beweisen. Zuletzt sollten Teams heutzutage auch innovative Technologien etablieren, die ihnen bei dem Aufbau von Beziehungen helfen und das Risiko, von der Konkurrenz überholt zu werden, minimieren können.

In dem Leitfaden erfährst du die fünf Schritte, die dich durch den gesamten Kund:innenlebenszyklus führen und dir dabei helfen, die Beziehung zu deinen Zielgruppen zu festigen und Neukund:innen zu gewinnen. Schließlich sollen diese Beziehungen erste Käufe auslösen und idealerweise zu weiteren Käufen anregen sowie Treue schaffen oder auch verlorene Kund:innen zurückgewinnen

