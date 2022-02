Die globale Customer Engagement Review von Braze offenbart dir Top-Trends im Customer Engagement sowie zahlenbasierte Best Practices, die dir helfen, deine Strategie zu optimieren. [Anzeige]

Zu wissen, wie du den Erwartungen der Vebraucher:innen 2022 gerecht wirst, wird in einem so kompetitiven Umfeld wie dem E-Commerce immer wichtiger. Umso relevanter ist es dabei, datenbasierte Insights zu sammeln, die dir konkrete Hinweise auf die Ausrichtung deiner Strategie für das Customer Engagement geben. Der jährliche globale Customer-Engagement-Review-Bericht von Braze zeigt dir, welche Trends sich abzeichnen, welche Strategien für den geschäftlichen Erfolg an Gewicht gewinnen und skizziert anhand von Best Practices, wie auch du exzellente Kund:innenbindungen und eine hervorragende CX schaffst.

Große Recherche für das Whitepaper: Antworten zu Trends, Strategien und Umsatzauswirkungen im Customer Engagement

Das kostenfreie Whitepaper von Braze enthält eine Umfrage unter Entscheider:innen: Im Auftrag des Unternehmens befragte Wakefield Research 1.500 Führungskräfte in 14 Ländern über die Trends des vergangenen Jahres, Top-Strategien und die Auswirkungen des Customer-Engagements auf den Umsatz. Die ausgewerteten und visuell anspruchsvoll aufbereiteten Antworten kannst du dir jetzt direkt sichern.

Anhand dieser Insights kannst du deinen eigenen Handlungsbedarf überprüfen und dich auf aktuelle Entwicklungen einstellen. Eine relevante und für beide Seiten wertvolle Kommunikation zwischen Marke und Verbraucher:innen benötigt Pflege und Weiterentwicklung. Brich Silos auf, bleibe up to date, wenn es um Technologien und neue Potentiale geht und stärke damit dein Branding im CX-Kontext. Egal ob bei Finanzdienstleistungen, Wellness- und Gesundheitsangeboten, im Transportwesen, im Handel oder in der Unterhaltungsbranche.

Auszug aus dem Braze Whitepaper, © Braze

Erfahre, welches Positivbeispiel unter anderem FREE NOW liefert, warum Data Management und First-Party-Daten eine so große Rolle spielen werden, wo du dich noch verbessern kannst und vieles mehr. Lade dir das Paper gleich herunter und lass dich von detaillierten Fallstudien inspirieren, um dein Customer Engagement erfolgreicher denn je zu gestalten.

