Wenn sich die Ergebnisse deiner E-Mail Marketingkampagnen nicht verbessern, ist es an der Zeit, mit A/B-Tests zu beginnen. Sofern du schon auf derlei Tests baust, kannst du sie dennoch optimieren. Du weißt aber nicht, wo du anfangen sollst? Kein Problem! GetResponse hat einen hilfreichen Leitfaden mit zehn top Tipps für dich bereitgestellt. Du kannst ihn kostenlos herunterladen, um dein E-Mail Marketing nachhaltig zu optimieren – und immer wieder bessere Ergebnisse zu sehen.

Mit 10 Tipps zu besserer E-Mail Performance: A/B-Tests als Hebel

Der kurze und übersichtliche Leitfaden von GetResponse fasst zentrale Aspekte des zeitgemäßen Testings zusammen. Der Einstieg im Bereich A/B-Tests für E-Mails war noch nie so einfach! Das Paper zeigt dir detailliert und leicht verständlich auf, was A/B-Tests sind und wie du diese schrittweise möglichst effizient durchführst. Du kannst dich von jedem der zehn Tipps inspirieren lassen und entscheiden, welches Element du in deinem Newsletter testest und optimierst.

Ausschnitt aus dem Paper: Learnings aus den Tests sind die Grundlage für erfolgreiche Folgekampagnen, © GetResponse

Mithilfe der Best Practices kannst du langfristig performantere E-Mails bereitstellen. Das freut das gesamte Marketing Team und Unternehmen, aber auch die Abonnent:innen und (potentiellen) Kund:innen.

