Marketing-Expert:innen erhalten im State fo Social Media Report von Meltwater diverse Insights und Handlungsansätze. Die Daten basieren auf Aussagen tausender Fachleute. Die Perspektiven, Vorlieben und Best Practices kannst du kostenfrei herunterladen. [Anzeige]

Mit dem Report zum State of Social Media in Deutschland im Jahr 2024 liefert Meltwater der Marketing-Branche einen facettenreichen und datenbasierten Überblick über die zentralen Entwicklungen und Potentiale in sozialen Netzwerken. Dabei werden auch die Vorgehensweisen, Vorlieben und Perspektiven von 189 Marketing- und Kommunikationsverantwortlichen aus Deutschland enthüllt. Das kostenfrei verfügbare Whitepaper kann dir dabei helfen, deine Marketing-Strategie langfristig zu stärken und auf verschiedenen relevanten Plattform hervorzustechen.

Was dir der umfangreiche Meltwater Report zu bieten hat

Die Umfrage von Meltwater dient als Pulsmesser für die sich ständig verändernde Welt der sozialen Medien und des digitalen Marketings und bietet wertvolle Einblicke in die Strategien und Trends, die den Entscheidungsprozess deiner Fachkolleg:innen beeinflussen. Du kannst zahlreiche Zahlen und Fakten und davon abgeleitete Handlunsoptionen zur Strategieoptimierung nachlesen. Wie wichtig das Social Media Marketing ist, liegt für alle Branchenteilnehmer:innen seit Jahren auf der Hand. Der Report zeigt zudem auch auf, wie relevant das organische Social Media Marketing für diverse Marken inzwischen ist. 2024 gewinnt dieser Aspekt ebenso an Gewicht.

Organisches Social Media Marketing gewinnt weiter an Relevanz für viele Branchenfachleute, © Meltwater

Im Whitepaper werden zentrale Fragen beantwortet, die sich viele Social Media Manager und Team-Leiter:innen stellen dürften:

Was sind die größten Herausforderungen von Social Media Teams?

Werden Marketing Teams ihre Social-Media-Budgets erhöhen?

Welche Rolle spielt KI im Alltag von Marketing Teams?

Lies dir die Antworten durch, vollziehe nach, welche Elemente zur Unterhaltung über eine Marke besonders wichtig sind und erfahre mehr über die größten Akteur:innen im Paid-Social-Bereich. Das umfangreiche Paper liefert dir zahlreiche Insights, die du teilen und für alle Teams sinnvoll einsetzen kannst. Schau direkt rein und mach dir den Content für deine Strategie zunutze.

