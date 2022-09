Contentoo und Foleon haben mehr als 350 Content Marketing Experten:innen in Europa dazu befragt, was moderne Content Marketing Teams erfolgreich macht. Die Ergebnisse findet ihr hier – inklusive wertvoller Insights für Unternehmen und Freelancer. [Anzeige]

Gerade bei dem Thema Content Marketing lohnt es sich, in Zeiten von Content Shock und sich immer schneller verändernden Content-Konsums, noch etwas tiefer in die Materie einzusteigen. Verknüpft mit dem Wissen, was moderne Content Marketing Teams zum Erfolg führt, können deine Inhalte endlich die Aufmerksamkeit generieren, die du dir wünschst. Welche Rolle die (digitale) Kommunikation, modernde Technologien und nützliche Tools haben, erfährst du im Papier.

Denn das Whitepaper von Contentoo und Foleon zeigt dir, worauf es bei der Zusammenarbeit in Content Marketing Teams ankommt. Die Insights unterstützen dich bei der Erstellung und Verbreitung attraktiver Inhalte, egal ob du als Freelancer, CEO oder in der Marketing-Abteilung tätig bist. Der Download ist für dich völlig kostenfrei.

Content ist immer noch King

Hast du schon einmal die These gehört oder gelesen, dass inzwischen eigentlich jedes Unternehmen ein Medienunternehmen ist? Über diese lässt sich sicher streiten, doch Fakt ist, dass Content Marketing allgegenwärtig und für jede Brand sinnvoll ist. Aus dieser Relevanz folgt, dass auch die Teams hinter der Content-Erstellung einen immer wichtigeren Stellenwert haben.

Die Studie von Contentoo und Foleon über moderne Content Marketing Teams liefert dir umfangreiche Daten und daraus resultierende Empfehlungen, die eine wertvolle Grundlage für deinen kurz- und langfristigen Erfolg schaffen können. Lade dir jetzt das kostenfreie Whitepaper herunter und profitiere von den Insights der Expert:innen.

