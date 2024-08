In einem dedizierten Report zeigt Bright Network Deutschland, was Absolvent:innen und Berufsstarter:innen von Unternehmen erwarten, welche Präferenzen sie haben und welches Gehalt sie erwarten. HR Teams können sich mit den datenbasierten Insights besser auf die Personalsakquise einstellen. [Anzeige]

Eine optimale Stellenausschreibung kreieren, am Puls der Zeit agieren und qualifizierte Talente für dein Unternehmen gewinnen: diese Maßgaben erhalten viele HR Teams. Und sie müssen sich in einer vom Wandel getriebenen Digitalwelt auf immer neue Aspekte zur Aufmerksamkeitsoptimierung bei potentiellen Bewerber:innen einlassen, zugleich aber ebenso auf Erwartungen und Ideen der Arbeitnehmer:innen und Absolvent:innen reagieren. Die Grundlage dafür bildet das dedizierte Verständnis solcher Erwartungen und Entwicklungen im Jobeintrittsverhalten. Deshalb hat Bright Network Deutschland einen umfassenden Bericht über Absolvent:innen in Deutschland zusammengestellt und aussagekräftig dargestellt, was diese eigentlich wollen. Kurzum: Im Whitepaper des Unternehmens erfährst du, worauf Absolvent:innen achten, mit welcher Art von Stellenausschreibung du ihnen imponieren kannst und auch, welche Gehaltsvorstellungen es bei den meist jungen Berufsneulingen gibt.

Gehalt, Hoffnungen und Unsicherheiten: Das sollten HR Teams bei Absolvent:innen 2024 beachten

Der Wettbewerb um Talente spitzt sich zu – auch in Deutschland. Deshalb sollten Recruiter und HR Teams mit Fingerspitzengefühl agieren, um engagierte Absolvent:innen von Universitäten für sich zu gewinnen.

Aber was genau wollen Absolvent:innen in 2024? Diese Frage hat sich Bright Network Deutschland gestellt und auf Basis von umfassenden Datensätzen und Umfrageergebnissen ihrer Mitglieder einen Bericht erstellt, der fundierte Einblicke in die Bedürfnisse und Erwartungen junger Talente bei der Berufswahl umfasst.

Erfahre in dem aktuellen Bericht aus 2024 unter anderem:

Wie gut sich Absolvent:innen auf den Berufseinstieg vorbereitet fühlen

Welche Erwartungen sie an den Arbeitgeber haben

Wie ihre Mobilität und ihre Umzugsbereitschaft aussehen

Welches Einstiegsgehalt sie anstreben

Was für Präferenzen sie bei der Jobauswahl haben

Welche Erwartungen und Wünsche sie an das Arbeitsleben haben.

Die Zuversicht in Bezug auf eine Anstellung nach dem Studium ist in Deutschland groß – doch es gibt einige, die sich unsicher fühlen und dafür konkrete Gründe haben (mit einem Klick aufs Bild gelangst du zur größeren Ansicht), © Bright Network

