Wie schaffen es Marketing Teams, sich den immer neuen Anforderungen zu stellen und dafür das richtige Personal mit den passenden Skills zu finden? Malt liefert im Whitepaper praxisnahe Antworten – und Lösungsvorschläge gleich mit. [Anzeige]

Jede:r Marketing-Leiter:in weiß: Teamwork ist der Schlüssel zum Erfolg! Doch kaum ein Team kann sich unmittelbar auf all die Veränderungen einstellen, die die sich so rasch wandelnde Marketing-Landschaft mit sich bringt. Deshalb sind stets Anpassungen gefordert. Das bezieht sich auf die Prozesse, das Skillset der Team-Mitglieder und die Besetzung von Stellen. Damit ein Marketing Team das Zielpublikum nachhaltig überraschen und begeistern kann, braucht es stets klare strategische Vorgaben, agile Strukturen und immer wieder frischen Wind. Malt erklärt dir im kostenlosen Whitepaper ausführlich, wie du dein Marketing Team zeitgemäß führst, mit Freelancern und unabhängigen Expert:innen unterstützt und so nicht nur dein Marketing, sondern auch dein HR Game auf ein ganz neues Level hebst – um deine Marke dauerhaft hervorstechen zu lassen.

Direkt zum kostenfreien Whitepaper

Das liefert dir Malts Paper im Detail: Talente finden, Teams stärken, Unternehmenserfolg sichern

Der langfristige Erfolg von Unternehmen steht und fällt mit den Teams. Deshalb sollten sowohl die Führungskräfte als auch die Teams selbst eine Bereitschaft zur Innovation zeigen, um für große Umwälzungen gewappnet zu sein. Das kann der Fortschritt im Bereich generativer KI sein, der Fachkräftemangel (der sich auch auf KI- und IT-Bereiche bezieht) oder ein Kulturwandel hinsichtlich der Arbeitsgestaltung.

Insbesondere HR und Marketing Teams arbeiten dabei am Puls der Zeit. Und sie können voneinander profitieren. Denn es ist im Marketing eine besonders dankbare Praxis, sich externe Hilfe ins Team zu holen. Nur wie schaffen es Führungskräfte im Marketing mit großer Budgetverantwortung, die richtigen Skills ins Team zu holen? Dazu hat Malt einige Anregungen und Ideen direkt von der Marketing-Leader-Front gesammelt. Im Whitepaper des Unternehmens erfährst du unter anderem:

Wo du auf dem heutigen Arbeitsmarkt noch Talente für dein Team findest

Wie du von Freelancern profitieren kannst

Wie du unabhängige Expert:innen am besten in dein bestehendes Team integrierst

Du kannst dir alle Tipps von Malt zu Gemüte führen und zahlreiche Ansätze kennenlernen, wie du deine Teams diversifizieren und dir neue Kompetenzen ins Unternehmen holen kannst.

Jetzt kostenlos herunterladen und Tipps sichern!