Die Wahl der richtigen Marketing-Plattform kann manchmal schwerfallen. Denn mit dem richtigen Tool legst du den Grundstein für deine erfolgreichen Marketing-Maßnahmen. Mit diesen elf Fragen findest du heraus, welche Plattform für dich die richtige ist. [Anzeige]

Du möchtest für dein Marketing die richtige Grundlage schaffen? Du bist du mit deinem Business deiner jetzigen Plattform-Lösung entwachsen? Du möchtest eine Marketing-Plattform finden, die dich dabei unterstützt, die Herausforderungen, die die DSGVO mit sich bringt, unkompliziert zu meistern? Eine gute Plattform zu finden, ist in den unterschiedlichsten Arbeitskontexten nicht immer einfach. Das Whitepaper von Mapp mit dem Titel „Evaluation Guide Digital Marketing-Plattformen: 11 Fragen, auf die es ankommt“ kann dich bei der Auswahl des richtigen Tools unterstützen und dir die entscheidenden Impulse geben, um deine neue Marketing-Plattform zu finden.

Verlässliche Daten, flexibles Agieren und einfache Kampagnenplanung: Leistungsstarke Technologie ist heute wichtiger denn je

Wer im Marketing tätig ist, weiß: Eine verlässliche Technologie, mit der die Kampagnen-Performance gemessen werden kann, ist unerlässlich, um eine erfolgreiche Werbestrategie zu entwickeln. Deshalb muss eine effektive Marketing-Plattform nicht nur kanalübergreifende Insights liefern, sondern auch ein schnelles und zielgerichtetes Agieren ermöglichen. Die Auswahl des richtigen Tools kann dabei mitunter allerdings viele Ressourcen und vor allen Dingen Zeit kosten. Denn negative Auswirkungen auf das Tagesgeschäft sollen schließlich um jeden Preis vermieden werden. Wer in diesem Prozess die richtigen Fragen stellt, kann schnell zu einer Entscheidung für oder gegen eine Marketing-Plattform kommen, die in der engeren Auswahl steht oder bereits im Einsatz ist. In dem Whitepaper von Mapp erfährst du, welche elf Fragen das sind.

Frage 9 aus dem Whitepaper von Mapp, © Mapp

Der Guide ist dabei ein umfassender Leitfaden für alle Advertiser, die

ihrer aktuellen Lösung „entwachsen“ sind

ihre Marketing-Aktivitäten ausbauen möchten

keinen Nutzen aus ihrer aktuellen Lösung ziehen

Einzellösungen konsolidieren möchten

Kund:innendaten zusammenführen möchten

Herausforderungen in puncto DSGVO meistern möchten

datengetriebener agieren wollen

Dein Ziel für die Arbeit mit einer Marketing-Plattform ist dabei? Dann lade dir jetzt kostenlos das Whitepaper von Mapp herunter und erschließe dir anhand elf einfacher Fragen, welche die richtige für dich ist.

