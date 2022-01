Diese Digital Bash-Ausgabe versorgt dich mit Strategien, Best Practices und Erfahrungsberichten zu neuen Recruiting-Optionen, dem Potential der Employee Experience und der Event-Planung für 2022.

Das Jahr ist noch keinen Monat alt, da bietet dir das Digital Bash Team bereits die erste HR-Ausgabe für 2022. Denn viele Unternehmen möchten wissen, welche Ansätze es für zeitgemäßes und krisensicheres Recruiting, eine maßgeschneiderte Employee Experience und hybride oder neu gedachte Event-Modelle gibt. Immerhin gehören diese Kategorien zu den größten Buzzword-Quellen. Deshalb haben wir das Know-how von vier Expert:innen gebündelt, um deinem Business im HR-Bereich einen starken Start ins neue Jahr zu ermöglichen.

Am 20. Januar 2022 startet das Event um 9:30 Uhr mit spannende Cases und Insight. Melde dich jetzt kostenlos an.

Jetzt Live-Zugang und Aufzeichnung sichern!

Dein Vorteil als Teilnehmer:in: Du kannst teilnehmen, von wo du möchtest. Egal, ob im Büro, bequem im Home Office oder von der Couch aus – mit einem Laptop, Tablet oder Smartphone bist du dabei. Und wenn du an diesem Tag keine Zeit hast, kannst du im Nachgang auch die Aufzeichnung ansehen.

Unsere Speaker

Marc Stahlmann eröffnet den Digital Bash – HR, ehe Daniel Strizeski, Account Manager SaaS bei Softgarden, über die Zukunft des Recruiting spricht; oder besser: Über das Recruiting, das du schon 2022 einsetzen kannst. Dazu erklärt er, was Kandidat:innen in diesem Jahr von der Jobsuche, der Bewerbung und dem Recruiting-Prozess erwarten. Außerdem führt er fünf Top-Erfolgsfaktoren an und zeigt dir, wie du diese einfach und digital umsetzt.

Anschließend stellt Julia Beuthien, Team Lead Talent Acquisition Business Munich bei Personio, dar, wie das Recruiting mit Actice Sourcing unterstützt werden kann. Dabei thematisiert sie effiziente Prozesse zur Auffindung der richtigen Kandidat:innen. Denn mit Active Sourcing haben Recruiter die Passgenauigkeit selbst in der Hand und können bereits erste fachliche Expertise screenen, bevor sie überhaupt eine Bewerbung erhalten.

Im folgenden Vortrag referiert Luka Andresen, Business Development Manager beim Online-Karrieretag, über Lehren aus der Coronazeit hinsichtlich der Event-Gestaltung online und offline. Wie haben sich die Online und Offline Events in den vergangenen zwei Jahren gewandelt und welche hybriden Ansätze gibt es? Dies und mehr diskutiert Luka beim Digital Bash.

Der abschließende Vortrag widmet sich hingegen ganz der so wichtigen Employee Experience. Jelena Klingenberg, Gründerin und CEO von hppyppl, erläutert fünf wirksame Schritte, um die bestmögliche Employee Experience erreichen zu können. In ihrem Vortrag liefert sie die Anleitung zum Aufsetzen einer entsprechenden Strategie und erklärt, was dieser vorangehen sollte – und warum es sich bei diesem Aspekt nicht um Rocket Science handelt.

Agenda

09:30 – 09:40 Uhr: Opening Digital Bash – HR

Marc Stahlmann | CEO und Co-Founder | OnlineMarketing.de

Marc Stahlmann | CEO und Co-Founder | OnlineMarketing.de 09:40 – 10:10 Uhr: Future of Recruiting 2022

Daniel Strizeski | Account Manager SaaS | Softgarden GmbH

Daniel Strizeski | Account Manager SaaS | Softgarden GmbH 10:15 – 10:45 Uhr: Sammler oder Jäger? Effizientes Recruiting mit Active Sourcing

Julia Beuthien | Team Lead Talent Acquisition Business Munich | Personio GmbH

Julia Beuthien | Team Lead Talent Acquisition Business Munich | Personio GmbH 10:50 – 11:05 Uhr: Offline VS Digital Events – was Corona uns gelehrt hat

Luka Andresen | Business Development Manager | Online-Karrieretag Gmbh

Luka Andresen | Business Development Manager | Online-Karrieretag Gmbh 11:10 – 11:40 Uhr: 5 simple Schritte zu einer wirksamen Employee Experience Strategie

Jelena Klingenberg | Gründerin und CEO | hppyppl

Jelena Klingenberg | Gründerin und CEO | hppyppl 11:40 – 12:00 Uhr: Key Takeaways und Abschluss

Marc Stahlmann | CEO und Co-Founder | OnlineMarketing.de

Der Digital Bash Podcast zu den Themen New Work und Feedback-Kultur

Du möchtest schon vor dem 20. Januar Insights zu neuen Strukturen am Arbeitsplatz erhalten? Dann höre jetzt in den Digital Bash Podcast rein. Hier spricht Nadine von Piechwoski mit Andreas Hermann und Katharina Witt von der Business Beat GmbH über den Aufbau einer hilfreichen Feedback-Kultur, Mitarbeiter:innenmotivation und vieles mehr. Jetzt reinhören auf Acast, Spotify und Apple Podcast.

Die Teilnehmer:innenzahl ist auf 2.500 begrenzt. Sichere dir jetzt deinen Zugang, um die facettenreichen Insights rund um die diversen Einblicke in die HR-Branche mitzunehmen. Die Live-Teilnahme und auch der Zugang zur Aufzeichnung des Events sind für dich komplett kostenfrei. Sei dabei und besorge dir jetzt dein Ticket für den Wissensvorsprung in der Digitalbranche mit Digital Bash – HR von OnlineMarketing.de.

Jetzt Live-Zugang und Aufzeichnung sichern!