Wie verändert Künstliche Intelligenz unser Verständnis von Kund:innen-Support? Welche Rolle spielt Testing in einer hyperpersonalisierten CX-Welt? Und wie gelingt nachhaltige Kund:innenbindung jenseits leerer Buzzwords? Antworten auf diese Fragen liefert der diesjährige Zendesk Showcase – ein Live Event für CX-Expert:innen, Digital Leader und alle, die Customer Experience nicht als Add-on, sondern als strategischen Hebel für Wachstum begreifen.

Am 20. Mai 2025 verwandelt Zendesk die Alte Münze Berlin in ein Zentrum für zukunftsweisende Customer Experience.

Was dich beim Zendesk Showcase erwartet

Der Zendesk Showcase ist keine klassische Konferenz – sondern ein Ort für Austausch, Aha-Momente und echte CX-Inspiration. Dich erwarten exklusive Einblicke in Best Practices, KI-Innovationen und starke Use Cases direkt von der Bühne:

Live Cases : Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) und das Unternehmen tonies zeigen, wie sie mit Zendesk skalierbare, empathische Kund:innenkommunikation in der Praxis umsetzen.

: Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) und das Unternehmen tonies zeigen, wie sie mit Zendesk skalierbare, empathische Kund:innenkommunikation in der Praxis umsetzen. Fireside Chat – „Das KI-Monster unterm Bett“: Autorin und KI-Vordenkerin Kenza Ait Si Abbou diskutiert mit Matthias Göhler , CTO EMEA von Zendesk, über Ängste, Potenziale und ethische Fragen rund um Künstliche Intelligenz im Kund:innenservice.

– „Das KI-Monster unterm Bett“: Autorin und KI-Vordenkerin diskutiert mit , CTO EMEA von Zendesk, über Ängste, Potenziale und ethische Fragen rund um Künstliche Intelligenz im Kund:innenservice. AI-powered Demos: Teste vor Ort die neuesten Zendesk Tools und erlebe, wie AI Agents, intelligente Workflows und Automation deine Customer Journey auf das nächste Level heben können.

Event-Daten auf einen Blick

Wann? Dienstag, 20. Mai 2025

Dienstag, 20. Mai 2025 Start: ab 12:00 Uhr

ab 12:00 Uhr Wo? Alte Münze, Molkenmarkt 2, 10179 Berlin

CX Experience zum Anfassen

Wer schon 2024 beim Showcase war, weiß: Zendesk schafft Räume, in denen das Kund:innenerlebnis mehr ist als eine Strategie – es wird erlebbar. In der Pop-up CX-Zone stöberst du durch Merch, nimmst an Live-Demos teil, tauschst dich mit Branchenkolleg:innen aus und sammelst ganz nebenbei neue Impulse für dein Business. Besonders beliebt im vergangenen Jahr: die hands-on Sessions zu Zendesk AI Agents – praxisnah, verständlich, sofort anwendbar.

Werde Teil der CX Community

Ob du dein CX-Wissen updaten, Inspiration für deine nächste Kampagne sammeln oder dich mit Gleichgesinnten austauschen willst – beim Zendesk Showcase 2025 triffst du auf innovative Köpfe, starke Marken und das Who-is-Who der deutschsprachigen CX-Szene.

